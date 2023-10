Mick Schumacher voltooit eerste test met Alpine Hypercar

Mick Schumacher, in 2021 en 2022 voor Haas actief in de Formule 1, voelde op dinsdag de Alpine A424 aan de tand. De test was onderdeel van een meerdaagse test van de fabrikant. De sessie vond plaats op het Spaanse circuit van Jerez de la Frontera. Voor Schumacher was het zijn debuut achter het stuur van een prototype sportscar. Het testprogramma van de Duitser was relatief kort, maar het gaf hem de gelegenheid om een eerste beeld te krijgen van de systemen en het gedrag van de Alpine. LMDh-bolides wegen ruim meer dan 1.000 kilo, terwijl een hedendaagse Formule 1-auto 798 kilogram weegt.

De test verliep volgens beide partijen dusdanig positief, dat de verwachting is dat er op korte termijn gesproken gaat worden over een vervolg. Er zijn echter flink wat kapers op de kust die eveneens mikken op het racezitje bij Alpine. Het merk keert volgend jaar met twee LMDh-bolides terug in het World Endurance Championship. Dat houdt in dat er zes plekken beschikbaar zijn. Veel daarvan zullen worden opgevuld door huidige Alpine-coureurs, maar het team kijkt ook naar externe opties.

Alpine WEC-baas Philippe Sinault liet Motorsport.com in september in Fuji weten dat het nog te vroeg is om de line-up te completeren. Er zijn meerdere opties en diverse rijders zullen aan de tand gevoeld worden voordat de knopen worden doorgehakt. Deze week kwamen in Jerez ook de fabrieksrijders Charles Milesi, Andre Negrao en Nicolas Lapierre in actie.

Foto: Alpine Alpine A424 LMDh