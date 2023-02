"Kunnen we dit nog een jaar of tien, vijftien doen?", aldus Max Verstappen richting de pitmuur kort na het behalen van zijn eerste Formule 1-wereldtitel in Abu Dhabi. Een zin geroepen uit emotie, maar wel een die gedeeltelijk de waarheid werd door zijn contractverlenging tot en met 2028. De Red Bull-coureur zit op zijn plek bij het team uit Milton Keynes. F1 lijkt op televisie minder een teamsport dan dat het daadwerkelijk is. Verstappen heeft een grote club om zich heen. Maar wie zijn de personen die je geregeld aan de pitmuur en in de paddock ziet? Motorsport.com duikt in het team rondom Max Verstappen.

Helmut Marko

Functie: Red Bull-adviseur

Werkzaam voor Red Bull sinds: 1999

Max Verstappen en Helmut Marko. Foto: Red Bull Content Pool

We trappen af met de man die verantwoordelijk is voor een van de meest schokkende momenten in de Formule 1: Doctor Helmut Marko. Marko werd in 1999 verantwoordelijk voor het opleidingsteam van Red Bull Racing. Hij haalde onder meer Sebastian Vettel en Carlos Sainz binnen. Het grootste risico nam hij met Verstappen. De Nederlander was nog maar zeventien toen Marko hem een stoeltje in de Formule 1 aanbood. Marko kreeg veel kritiek te verduren, maar trok zich nergens iets van aan.

Marko is bij Red Bull de adviseur van het team en was min of meer de oren en ogen van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz. De uitgesproken Oostenrijker beslist - wel na overleg - wie in de auto's van Red Bull en AlphaTauri rijden. Hij staat bekend om zijn harde aanpak. Kansen krijg je niet veel, vraag dat maar aan voormalig Red Bull- en Toro Rosso-coureurs. Marko steekt zijn mening niet onder stoelen of banken en is een van de meest invloedrijke mensen in de Formule 1-paddock. Marko en Verstappen hebben een goede band opgebouwd sinds 2014. De Nederlander heeft gekscherend weleens gezegd hem als zijn tweede vader te zien.

Christian Horner

Functie: Teambaas Red Bull Racing

Werkzaam voor Red Bull sinds: 2005

Red Bull-teambaas Christian Horner. Foto: Red Bull Content Pool

De man die de leiding heeft over het Formule 1-team van Red Bull is Christian Horner. De Brit is er al sinds de beginperiode bij en zorgt ervoor dat de dagelijkse gang van zaken soepeltjes verloopt. De teambaas staat bekend om zijn scherpe mening, maar komt bovenal op voor zijn werknemers. Horner werkt nauw samen met adviseur Helmut Marko.

Horner stapte in het eerste jaar van Red Bull Racing al in als teambaas. Hij was toen slechts 31 jaar oud. Dat maakte hem de jongste teambaas in de Formule 1. Na vier seizoenen van opbouwen met coureurs als Christian Klien, Robert Doornbos en David Coulthard, kon Horner zijn eerste successen vieren in 2009, toen Sebastian Vettel en Mark Webber begonnen met het binnenhalen van overwinningen. Twaalf jaar later staat de teller voor Horner op zes wereldkampioenschappen voor coureurs, en vijf constructeurstitels.

Gianpiero Lambiase

Functie: Race-engineer van Max Verstappen

Werkzaam voor Red Bull sinds: 2015

Race-engineer Gianpiero Lambiase op de pitmuur. Foto: Erik Junius

De meest belangrijke persoon voor Verstappen bij Red Bull is race-engineer Gianpiero Lambiase. De regerend wereldkampioen heeft in diverse interviews gezegd dat als Lambiase stopt, hij ook stopt. Lambiase is de persoon die tijdens een Grand Prix met de Nederlander communiceert. Het gaat er soms hard aan toe, maar volgens Verstappen is dat juist wat de band sterk maakt. De Brit begon in 2005 in de Formule 1 bij Jordan. Hij werkte onder meer met voormalig F1-coureur Giancarlo Fisichella bij Force India en werkte bij dat team ook nog met Sergio Perez. In 2015 verkaste Lambiase naar zijn huidige werkgever. Eerst was hij de engineer van Daniil Kvyat. Toen de Rus terug werd gezet naar Toro Rosso, begon zijn samenwerking met Max Verstappen.

In 2022 promoveerde hij naar een rol als Head of Race Engineering. Hiervoor was die rol weggelegd voor Guillaume Rocquelin [ook wel Rocky genoemd]. Rocquelin was daarvoor weer de race-engineer van Sebastian Vettel toen de Duitser zijn vier wereldtitels binnenhaalde. Lambiase vervult nu een dubbelrol. Want naast zijn coördinerende rol als hoofd van de race-engineers, is hij zelf nog steeds de engineer van Max Verstappen. Precies zoals de Nederlander dat dus wilde.

Hannah Schmitz

Functie: Hoofd Strategie Red Bull Racing

Werkzaam voor Red Bull sinds: 2009

Hannah Schmitz op het podium met Max Verstappen en Pierre Gasly. Foto: Red Bull Content Pool

Een van de meest belangrijke taken tijdens een F1 Grand Prix is het bedenken van de beste strategie. Die verantwoordelijkheid ligt [mede] bij Hannah Schmitz. Bij Red Bull Racing wordt de rol van Hoofd Strategie afgewisseld. Het meest bekende gezicht is echter Schmitz. Bij sommige races zit ze op de pitmuur van Red Bull Racing, en soms zit ze in de fabriek.

Schmitz kwam voor het eerst in beeld bij de Grand Prix van Brazilië in 2019. Max Verstappen won de race na een mooie strijd met Lewis Hamilton, die zowel op racegebied als op tactiek op het scherpst van de snede uitgevochten werd. Verstappen maakte op het juiste moment zijn derde pitstop en kon zo na de safety car voorbij aan Hamilton. Als beloning voor de briljante keuze mocht Schmitz mee naar het podium om de constructeursbeker op te halen.

In 2022 was ze wederom bepalend. Bij de GP van Hongarije ging Ferrari de mist in door op de koude baan voor harde banden te kiezen. Schmitz had alle informatie goed op een rijtje en bedacht een briljante strategie, waardoor Verstappen naar de eerste plek kon rijden.

Adrian Newey

Functie: Hoofdontwerper Red Bull Racing

Werkzaam voor Red Bull sinds: 2006

Adrian Newey Foto: Erik Junius

Er is slechts een aantal mensen van Red Bull dat met de pers praat en daar is technisch directeur Adrian Newey er een van. De meeste wagens van deze ontwerper zijn briljant gebleken. Bij McLaren, Williams en Red Bull toverde hij auto's uit de hoed die goed genoeg waren voor het kampioenschap. Ferrari probeerde de Brit in het verleden al een aantal keer weg te kapen, maar dat is ze tot op heden niet gelukt. Newey is naar verluidt nog een 'ouderwetse' ontwerper. De zin 'terug naar de tekentafel' gaat voor hem nog op, want het schijnt dat hij de onderdelen nog steeds uittekent. Zijn thuiskantoor staat zelfs in verbinding met de fabriek in Milton Keynes. Dat betekent dat wanneer hij ook een idee heeft, hij het meteen uit kan werken en alle informatie doorgestuurd wordt. De term 'workaholic' past best wel een beetje bij Newey.

Qua ideeën staat Newey vooral bekend om het (mede-) bedenken van interessante concepten. Zo was hij degene die in 2011 bedacht om de blown diffuser terug te brengen, een fenomeen dat voor veel neerwaartse druk zorgt. Ook was hij de laatste jaren een groot voorstander van het rijden met een grote rake. Dat betekent dat de auto met de punt naar beneden staat afgesteld. In het huidige reglement kan dit eigenlijk niet, daarom zien we dat vanaf 2022 niet meer zo duidelijk bij de Red Bull.

Jonathan Wheatley

Functie: Sportief directeur Red Bull Racing

Werkzaam voor Red Bull sinds: 2006

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1e positie, viert wereldtitel met Jonathan Wheatley, Red Bull Racing. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Een stem die met name eind 2021 regelmatig te horen was, is die van Jonathan Wheatley. Hij is de sportief directeur van Red Bull Racing. Wheatley begon zijn carrière bij het team van Benetton. Toen dat team eenmaal Renault heette, was hij hoofdmonteur ten tijde dat Fernando Alonso daar zijn eerste wereldtitel pakte.

Sinds 2006 werkt Wheatley bij Red Bull Racing. Als sportief directeur staat hij aan het hoofd van alles wat er op en rond de baan gebeurt. Ook is hij de vertegenwoordiger van het team bij de FIA. Toen in 2021 de radioberichten tussen de teams en de wedstrijdleider op televisie uitgezonden werden, was de stem van Wheatley regelmatig te horen. Maar ook bij bijvoorbeeld de startprocedure, waarbij alle monteurs op tijd weg moeten zijn bij de wagens, heeft hij de coördinerende rol.

Paul Monaghan

Functie: Hoofd engineering Red Bull Racing

Werkzaam voor Red Bull sinds: 2005

Paul Monaghan, Hoofdingenieur, Red Bull Racing Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Paul Monaghan begon zijn carrière bij McLaren. Daar werkte hij samen met Ayrton Senna, maar ook met Adrian Newey. Later werkte Monaghan voor Renault. Toen Fernando Alonso doorbrak was hij werkzaam bij het team uit Enstone. Ook werkte hij nog kort bij Jordan.

Sinds 2005 werkt hij bij Red Bull Racing. Daar heeft hij nu de functie van Chief Engineer - Car Engineering. Samengevat is hij dus het hoofd van de technische ingenieurs die over de auto gaan. Monaghan moet zorgen dat het maximale uit de wagens wordt gehaald. Praktisch gezien staat hij tussen ontwerper Newey en het team in.

Bradley Scanes

Functie: Performance coach van Max Verstappen

Werkzaam voor Red Bull sinds: 2020

Max Verstappen met personal trainer Bradley Scanes. Foto: Red Bull Content Pool

Benieuwd wie Max Verstappen in topvorm aan de start laat verschijnen? Dat is Bradley Scanes, zijn performance coach. De Nederlander laat zich meerdere dagen per week afbeulen door de personal trainer uit Groot-Brittannië. Fysiek gezien is F1 een van de zwaardere sporten op de wereld, waarbij met name de nek het flink te verduren krijgt. Daarnaast is ook voeding belangrijk. Scanes helpt de regerend wereldkampioen zich voor te bereiden op het seizoen, tijdens het seizoen en staat ook toe dat Verstappen na het seizoen de touwtjes wat laat vieren. Scanes en Verstappen werken nu al een aantal jaren samen. Scanes was onder meer de vaste fysiotherapeut van het Engelse Olympische team tijdens de Olympische Spelen in 2020 in Tokyo en is naast performance coach ook de Director of Human Performance bij Red Bull Racing.

Gemma Lusty

Functie: Persvoorlichter van Max Verstappen

Werkzaam voor Red Bull sinds: 2019

Max Verstappen met zijn PR-dame Gemma Lusty. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Tijdens een Grand Prix-weekend vliegen de Formule 1-coureurs alle dagen door de paddock. Er is natuurlijk de actie op de baan, maar er moet ook vergaderd worden met zijn team. Daarnaast wil ook de media aandacht in algemene sessies of door middel van een-op-een-interviews. De agenda van met name topcoureurs zit bomvol. Om orde in de chaos te scheppen heeft elke rijder een eigen press officer. Deze beheert tijdens (en ook buiten F1-weekends) de agenda van de coureur. In het geval van Verstappen is dat Gemma Lusty. Zij staat bij elk interview dat Verstappen geeft met een eigen voice-recorder zijn uitspraken op te nemen. Zij zorgt ervoor dat Verstappen op tijd is, bepaalt voor een gedeelte wat er gevraagd mag worden tijdens een interview en zorgt dat Verstappen niet al te gekke uitspraken doet. Willen wij namens Motorsport.com een interview met Max? Dan nemen wij contact op met Gemma Lusty. Zij neemt Verstappen een hoop zorg en werk uit handen.