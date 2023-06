VIDEO: Mick Schumacher maakt eerste meters met Mercedes W14

Mick Schumacher is sinds dit Formule 1-seizoen reservecoureur van Mercedes, maar kreeg tot nu toe nog geen kans om een F1-auto van het Duitse merk aan de tand te voelen. Even leek er een kans dat de zoon van Michael Schumacher voor Mercedes zou deelnemen aan de wintertest in Bahrein, maar daar ging een streep door. Afgelopen week werd bekendgemaakt dat de voormalig Haas-coureur zijn eerste kans in de W14 zou krijgen tijdens een Pirelli-bandentest en woensdag heeft Schumacher zijn eerste meters gemaakt in de 2023-auto. Hij deelt het circuit met Ferrari-coureur Carlos Sainz.

De 24-jarige coureur maakt tijdens raceweekends veel uren in de simulator, dit tot grote tevredenheid van Lewis Hamilton en George Russell.