De concurrentie lijkt het gat in de loop van het huidige Formule 1-seizoen meer en meer te hebben gedicht naar Red Bull Racing, maar Max Verstappen leek altijd genoeg achter de hand te hebben om alsnog te zegevieren. In Brazilië keek McLaren-coureur Lando Norris even voor de leiding, maar het was de drievoudig wereldkampioen die daar zowel de sprintrace als Grand Prix won.

Red Bull-teambaas Christian Horner zegt dat het Oostenrijkse F1-team de concurrentie niet het zand in de ogen strooit en dat het alleen hard pusht zodra dat nodig is. In plaats daarvan stelt de Brit dat Verstappen een meester is in het managen van zijn snelheid en altijd goed voor de banden zorgt. "Iedereen managet zijn tempo anders in de race, maar ik denk dat Max wel heel goed geworden is in het lezen van de wedstrijd", zegt Horner. "Hij raakt niet in paniek als hij ziet dat iemand tijd van hem afsnoept in bijvoorbeeld de tweede sector. Dit komt omdat hij naar de lange termijn kijkt. Hij heeft gewoon het vertrouwen dat hij weet hoe het ervoor staat."

De chef denkt dat de 26-jarige Nederlander de vruchten plukt van de kennis die hij in voorgaande seizoenen heeft opgedaan, zelfs toen hij verslagen werd door Mercedes. Op de vraag wanneer hij zag dat Verstappen het vermogen om de banden te managen perfectioneerde, antwoordt Horner: "2019. Ik denk dat hij het in die periode echt verbeterde. Ook tot op zekere hoogte in 2020. Mercedes had een raket dat jaar, maar wij wonnen wel een paar races. En 2021 was natuurlijk bizar."

Hoewel Verstappen het winnen van F1-races eenvoudig doet laten lijken, is dat natuurlijk verre van zo. "Misschien dat het er van buitenaf gemakkelijk uitziet, maar ik denk dat Lando voor het grootste gedeelte mijn rondetijden evenaarde", aldus de wereldkampioen. "De laatste vijf of tien rondjes leek onze bandenslijtage pas beter. Ik moest me met name aan het begin van elke stint erg concentreren. Ik kon me geen fouten veroorloven. [In Brazilië] is het door de hoge slijtage ook niet makkelijk. Je kunt niet ontspannen en de auto in de bochten laten uitrollen zonder dat het gevolgen heeft. Je moest er echt bovenop zitten."