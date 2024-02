F1 Legends: Spyker, de oranje trots die na een jaar weer verdween

Het huidige F1-team Aston Martin was in een ver verleden ooit Jordan, Midland F1 Racing, Spyker, Force India en Racing Point Force India. In de afgelopen zestien seizoenen zijn er flink wat naamsveranderingen geweest bij de renstal uit Silverstone, maar de oplettende lezer ziet hier één Nederlandse bij staan: Spyker.

Spyker Cars is een merk dat in 1999 wordt geregistreerd door de Nederlandse zakenman Victor Muller. Het is een hergeboorte van het bedrijf dat aan het einde van de negentiende eeuw onder andere de Gouden Koets maakte en tot aan de jaren twintig van de vorige eeuw furore maakte met de bouw van geavanceerde automobielen.

Onder Muller worden vanaf 2000 exclusieve sportwagens gebouwd en verkocht. In september 2006 waagt het bedrijf de stap naar de Formule 1. Spyker Cars neemt MF1 Racing (Midland) over en werkte het resterende gedeelte van 2006 af met een oranje en zilver gekleurde auto. In 2007 verdwijnt Midland volledig uit de naam en gaat het team verder als Spyker F1 Team. Christijan Albers reed al voor Midland en blijft aan boord. De Nederlander krijgt gezelschap van Adrian Sutil en reservecoureur Giedo van der Garde. Mike Gascoyne wordt aangetrokken om de technische afdeling te leiden, terwijl Colin Kolles teambaas wordt.

Deal met Ferrari

Christijan Albers in actie met de Spyker F8-VII in Barcelona Foto: Sutton Images

Een grote wijziging vindt onder de motorkap plaats. Midland is in 2006 actief met motoren van Toyota, maar het Japanse merk besluit voor 2007 de handen ineen te slaan met Williams. Toyota heeft geen interesse in nog een klantenteam en dus moeten Muller en investeerder Michiel Mol op zoek naar een nieuwe motorleverancier. Cosworth is een optie, maar uiteindelijk komen ze uit in Maranello, waar ze trots de handen ineenslaan met Ferrari.

Op 6 februari 2007 ondergaat de Spyker F8-VII met Ferrari-krachtbron z'n shakedown op Silverstone. Aan Albers de eer om de nieuwe bolide de sporen te geven en na afloop is hij tevreden: "Het team heeft een superprestatie geleverd met deze auto. We hebben geen grote problemen gehad. De Ferrari-motor en de nieuwe versnellingsbak werkten erg goed", aldus Albers. Sutil neemt een dag later het testwerk over, maar schiet van de baan in Copse en belandt in de bandenstapels. Van der Garde maakt een goede indruk door later die maand tijdens een testsessie in Valencia van de drie heren de snelste tijd te klokken.

De start van het F1-seizoen

Op 18 maart staat de eerste Grand Prix van het jaar op het programma. Het decor? Melbourne. Het team is ambitieus. "Ik denk dat we dit jaar wat punten kunnen scoren, zeker in de tweede helft van het jaar, wanneer de B-specificatie klaar is. Ik denk dat we vanaf dan een serieus team in het middenveld zullen zijn", laat Mol kort voorafgaand aan de seizoensopener weten. De eerste race verloopt stroef voor het team, ziet ook voormalig F1-coureur Jos Verstappen: "De eerste klap van Spyker was zeker geen daalder waard", schrijft de oud-coureur in zijn column voor De Telegraaf. "Nu vind ik dit geen reden tot paniek, het was vooraf immers al duidelijk dat we niet te veel van Spyker moesten verwachten."

In Maleisië gaat het alleen nog maar slechter door een dubbele uitvalbeurt. In de derde race in Bahrein begint Spyker langzaamaan het gat naar de middenmoot te dichten, maar alle hoop is gericht op de B-specificatie van de wagen die het team op de Nürburgring wil gaan introduceren. Maar nog voor het zover is, treedt Muller in mei af als bestuursvoorzitter van Spyker Cars en krijgt Mol er als interim-manager meer taken bij. Het is een teken dat niet alles soepeltjes verloopt binnen het team. Ook een krappe portemonnee helpt niet mee.

Spyker zet Albers op non-actief

Christijan Albers trekt brandstofslang mee in Magny-Cours Foto: Sutton Images

Hoewel Spyker van alles probeert, worden er geen grote stappen gemaakt. De druppel is het weekend op het circuit van Magny-Cours, waar Albers met brandstofslang en al de pitstraat verlaat. "Ik denk dat het incident in de pits gewoon mijn fout was. Ik dacht dat de lollypop omhoog ging", laat Albers er daarna over weten. Colin Kolles begint zich steeds meer op te winden over de rijdersfouten die Albers en Sutil maken en eist uiteindelijk op Silverstone een foutloos weekend van beide heren. Kort na de race in Groot-Brittannië wordt de coureur uit Eindhoven op non-actief gezet, al is een financieel geschik de directe aanleiding. "Dit is erg spijtig, maar het was puur een zakelijke beslissing", zegt Mol over het vertrek van Albers. "Dit is één van de moeilijkste beslissingen die ik ooit heb moeten maken."

Pech en fouten blijven Spyker achtervolgen. Al komt er een klein hoogtepuntje als Marcus Winkelhock op een zeiknatte Nürburgring ronden lang aan de leiding gaat door een slimme bandenkeuze. Winkelhock zou slechts één race rijden, Sakon Yamamoto klimt vanaf Hongarije in de Spyker en maakt het seizoen naast Sutil af. Het echt hoogtepunt verzorgde de Duitser in Japan. Sutil stuurt zijn wagen naar de achtste positie en pakt daarmee het enige punt dat Spyker ooit scoorde.

Markus Winkelhock leidt de Grand Prix van Europa in 2007 Foto: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Inmiddels staat het team te koop en is het Mol die samen met de Indiase zakenman Vijay Mallya de renstal voor 80 miljoen euro overneemt. Spyker Cars wordt losgekoppeld en kort na de race in Japan wordt de renstal definitief overgedragen aan Mol en Mallya. Het team krijgt een nieuwe naam en zal in 2008 als Force India verder gaan. Na één F1-seizoen is het eens zo ambitieuze Spyker weer verdwenen uit de Formule 1.