In beeld: Aston Martin maakt direct eerste meters met gloednieuwe F1-auto

Na maanden van hard werken maakte de AMR24 haar eerste meters op het frisse Silverstone. Aston Martin Racing voert daar net als veel andere teams een shakedown uit om te testen of alles naar behoren werkt. Sinds dit jaar mogen de teams niet 100, maar maximaal 200 kilometer afwerken als deel van zo'n shakedown en/of filmdag - waarbij er een beperking is van één evenement per dag. Lance Stroll kreeg in Groot-Brittannië de eer om de AMR24 rond te sturen voor de eerste officiële meters.

Net als de AMR23 kleurt de AMR24 weer grotendeels Brits racegroen, kenmerkend voor Aston Martin, al is er net als bij veel andere teams wat meer kaal koolstofvezel te vinden. Het team begon goed aan het seizoen 2023 en Fernando Alonso stond zelfs regelmatig op het podium, maar naarmate het seizoen vorderde verloor het team uit Silverstone de aansluiting.

Vorig jaar was een belangrijke voor Aston Martin, aangezien het halverwege het seizoen naar de nieuwe fabriek in Silverstone overstapte. Daarmee hopen zij de komende jaren competitief genoeg te worden om mee te doen voor het kampioenschap.

Een van de grootste veranderingen aan de AMR24 is het feit dat Aston Martin voor de achterwielophanging voor een push-rod heeft gekozen, waar dat vorig jaar nog de pull-rod was. Daarmee verklapte de Britse renstal ook de weg die Mercedes zal inslaan, aangezien Aston Martin als klantenteam de versnellingsbak en achterwielophanging overneemt.

Technisch directeur Dan Fallows spreekt bij de presentatie van de AMR24 niet van een revolutie, maar maakt wel duidelijk dat er veel veranderd is ten opzichte van de AMR23. "Het grootste deel van de onderdelen is nieuw, maar het is meer een sterke evolutie van de laatste auto", vertelt Fallows."We zijn gaan voortbouwen op de AMR23. Het valt natuurlijk op dat de neus en de achtervleugel anders zijn. Het bodywork is ook anders. Er is ook veel anders onder de motorkap, hopelijk zien jullie dat niet! We hopen dat bedekt te houden. De snelheid op de rechte stukken en het verbeteren van de efficiëntie was waar wij in de winter vol op gefocust waren. Ik denk dat het ons gelukt is om met deze auto die stap te zetten."

Video: De Aston Martin AMR24 in actie op Silverstone