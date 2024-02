Hoe de AMR24 een revolutie van Mercedes F1 verklapt

Mercedes had het in 2023 opnieuw lastig en gaf openlijk toe dat het voor 2024 over een heel andere boeg moest gooien. Teambaas Toto Wolff gaf al aan dat Mercedes zo goed als elk onderdeel zou aanpassen voor de W15 in de hoop daarmee weer mee te doen om de zeges en titels. Woensdag presenteert Mercedes pas de W15, maar toch is er al iets bekend van de gekozen richting dankzij de onthulling van de Aston Martin AMR24.

Aangezien Aston Martin als klantenteam de versnellingsbak en achterwielophanging overneemt van Mercedes, moeten zij wel dezelfde configuratie kiezen als de Duitse fabrikant. De eerste beelden van de AMR24 maakten duidelijk dat Aston Martin voor 2024 overstapt op een push-rod aan de achterkant van de bolide, iets wat Mercedes dus ook zal doen. "We hebben de nieuwe ophanging van Mercedes overgenomen", vertelt Aston Martins technisch directeur Dan Fallows. "Zij voorzien ons van een versnellingsbak en de structuur van de achterwielophanging, dus dat is lichtjes veranderd ten opzichte van vorig jaar. Er is dus een aanpassing aan de achterkant geweest, maar aan de voorkant is het zeer vergelijkbaar."

Teams als Red Bull, AlphaTauri, McLaren en Alpine reden vorig jaar al met een push-rod aan de achterkant. Mercedes en Ferrari kozen een ander pad: zij hielden vast aan de pull-rod. Daardoor moesten klantenteams ook noodgedwongen met zo'n pull-rod rijden om zo de versnellingsbak goed te kunnen installeren. Aangezien Red Bull met de RB19 heeft aangetoond dat het de juiste keuze was om voor een pull-rod en achter een push-rod te monteren, leek het slechts een kwestie van tijd voordat andere teams dat voorbeeld zouden volgen. Sauber stapt met de C44 over op de pull-rod aan de voorkant, maar houdt vast aan de push-rod aan de achterkant. Aston Martin zet zowel voor als achter de push-rod in.

Bij beide ophangingskeuzes komen voor- en nadelen kijken. Het grootste nadeel van de push-rod is dat de ophangingselementen hoger in de auto zitten, met alle gevolgen van dien voor het zwaartepunt van de auto. Wel is zo'n push-rod handiger voor de monteurs vanwege de toegankelijkheid van de vering en de dempers hoger in het chassis. Bovendien speelt de ophangingskeuze een grote rol in de luchtstromen die richting de vloer en achtervleugel gaan.

Dat Aston Martin als Mercedes-klantenteam overstapt op de push-rod aan de achterkant, betekent ook dat Williams, eveneens een klantenteam, die stap zal maken. Teambaas James Vowles verklapte onlangs al dat zijn team voor 2024 op dat gebied veranderingen zal doorvoeren. "Over sommige dingen van de achterwielophanging zouden we graag willen praten, maar dat bewaar ik voor Bahrein omdat er iets interessants is om over te praten wat betreft die achterwielophanging."