Aston Martin F1 trekt in fabriek Silverstone doek van AMR24

Het Formule 1-team van Aston Martin Racing heeft in de fabriek in Silverstone hun nieuwe strijdwapen voor 2024 onthuld: de AMR24. De Britse renstal heeft net als de afgelopen jaren de auto in het Brits groen gestoken, maar ook Aston kiest voor wat zichtbaar carbon om gewicht te besparen. Met de nieuwe bolide hoopt de formatie uit Silverstone weer aan te kunnen haken in het gevecht voor de podiumplaatsen.

Bij de bekendmaking van de nieuwe bolide vertelt technisch directeur Dan Fallows dat hoewel de auto compleet anders is, hij het niet als een revolutionair concept beschouwt. "Het grootste deel van de onderdelen is nieuw, maar het is meer een sterke evolutie van de laatste auto. We zijn gaan doorbouwen op de AMR23", vertelt Fallows, die al wel een tipje van de sluier opligt over wat er nieuw is. "Het valt natuurlijk op dat de neus en de achtervleugel anders zijn. Het bodywork is ook anders. Er is ook veel anders onder de motorkap, hopelijk zien jullie dat niet! We hopen dat bedekt te houden."

Waar het bij veel concurrenten over de winter onrustig was, bleef het bij Aston Martin opvallend kalm. Teambaas Mike Krack heeft de troepen goed bij elkaar weten te houden. Dat is best opmerkelijk, zeker gezien de neerwaartse spiraal de renstal in 2023 terechtkwam. In het begin van afgelopen seizoen waren de mannen in het groen - en dan met name Fernando Alonso - de naaste belagers van het oppermachtige Red Bull Racing. Eenmaal in de ontwikkelingsstrijd miste de formatie de boot en verloor het veel terrein. Uiteindelijk zakte het team naar een vijfde plek bij de constructeurs.

Een van de zwakheden in 2023 was de topsnelheid op de rechte stukken. Met name Alonso was daar kritisch op. Fallows legt uit wat het team aan de auto veranderd heeft. "Die feedback [van Fernando] waarderen we heel erg. We willen dat juist weten: hoe denken zij dat de auto sneller kan worden. Ik denk dat het mooi is dat de coureurs kunnen zeggen waar zij denken waar snelheid te vinden is", begint de technicus. "De snelheid op de rechte stukken en het verbeteren van de efficiëntie was waarop wij in de winter vol op gefocust waren. Ik denk dat het ons gelukt is om met deze auto die stap te zetten."

Toch is het overheersende gevoel bij Aston Martin over 2023 positief. Een jaar eerder kon het team de concurrenten nog minder bijhouden en met 280 punten scoorde de Engelse renstal meer punten dan ooit tevoren en met niet eerder werd het team vijfde. Mede daardoor zijn er weinig veranderingen op het personele vlak bij de renstal. Krack is nog de grote baas, en Alonso en Lance Stroll vertegenwoordigen Aston Martin op de grid.

Direct na de onthulling van de nieuwe auto reist het team naar het circuit in Silverstone af om voor een shakedown de AMR24 over het asfalt te sturen. Zo kunnen de coureurs voor het eerst de nieuwe bolide echt aan de tand voelen.