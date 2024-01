Stoffel Vandoorne - die in de 6 uur van Fuji inviel - neemt bij Peugeot de plaats over van Gustavo Menezes. De Aston Martin Formule 1-reservecoureur deelt in 2024 de Peugeot 9X8 met startnummer 94 met Loïc Duval en voormalig F1-coureur Paul di Resta. De Brit schuift dus van de #93 naar de #94. Op zijn beurt bewandelt Nico Müller het omgekeerde pad: hij gaat naar de #93 en wordt daar de teamgenoot van Jean-Eric Vergne en Mikkel Jensen.

Peugeot Sports technisch directeur, Olivier Jansonnie, geeft aan dat zijn team in de winter hard heeft gewerkt aan verbeteringen op alle vlakken, dus ook de rijdersline-ups. "Het samenstellen van de teams is een belangrijk onderdeel van de puzzel en na het bestuderen van race- en testdata waren we ervan overtuigd dat we de line-ups nog beter konden afstellen", zegt Jansonnie. "We hebben het geluk dat we zes zeer getalenteerde coureurs hebben, dus we hebben besloten om elke auto te optimaliseren door coureurs op basis van hun afstellingsvoorkeuren bij elkaar te zetten, met als doel betere prestaties te leveren."

Voor het seizoen 2024 is Malthe Jakobsen aangesteld als reservecoureur van Peugeot. In die rol kan Jakobsen nog wel verwachten dat hij dit seizoen in actie komt. Müller, Vandoorne en Vergne hebben namelijk ook nog verplichtingen in de Formule E. Al in de derde ronde van het kampioenschap, de 6 uur van Spa-Francorchamps, zou Jakobsen in actie kunnen komen. Dat weekend is er namelijk een clash met de Formule E-race in Berlijn. Naar verwachting zullen Vandoorne en Vergne de voorkeur geven aan de Formule E.

Vandoorne gaf eerder al aan dat hij zich door zijn drukke programma voor 2024 zorgen maakt over zijn reserverol bij het Formule 1-team van Aston Martin. Door een dubbelprogramma in het WEC en de Formule E is er een grote kans dat de 31-jarige Belg niet klaar kan staan voor het team om eventueel Fernando Alonso of Lance Stroll te vervangen. "Maar ik denk dat het nog steeds mogelijk is om betrokken te blijven bij Aston. Het vereist een beetje management met alle partijen en iedereen moet zich bewust zijn van wat de prioriteiten zijn, wat mijn beschikbaarheid is", vertelde hij vorig jaar.

Peugeot kende een teleurstellend 2023, met de vijfde plaats in het kampioenschap na zeven races. Alleen het worstelende Glickenhaus en Vanwall eindigden achter de Franse renstal. Om in 2024 een stap vooruit te zetten komt Peugeot met een evolutie van de 9X8, die bekendstaat om het gebrek aan een achtervleugel. Vermoedelijk komt aan dat unieke kenmerk dit jaar wel een einde: onlangs was de nieuwe 9X8 op Paul Ricard gespot - mét een achtervleugel.