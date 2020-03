Frijns houdt zich niet bezig met DTM-toekomst Audi

Vorige maand kon Motorsport.com melden dat het bestuur van Audi overweegt het DTM-programma na afloop van dit seizoen te schrappen. Oorzaak is een herstructurering van de activiteiten in de autosport. Het merk is sinds een paar jaar met een fabrieksteam actief in de Formule E en het combineren van beide programma’s is een dure bezigheid. Frijns is op beide fronten actief. In de Formule E rijdt hij voor Audi-klantenteam Virgin Racing en in de DTM voor Audi Sport Team Abt. Het stoppen van het DTM-project zou invloed kunnen hebben op zijn andere activiteiten.

Toch maakt de Maastrichtenaar zich allerminst druk om de twijfel bij Audi. “Niet echt, ik kijk uit naar een raceweekend en ga dan door met het volgende wat er komt”, verklaarde Frijns voorafgaand aan het Formule E-raceweekend in Marokko. “Dat is dan de DTM voor mij. Ik bekijk het per evenement en kan niet veel aan de toekomst veranderen. Ik neem geen beslissing of we al dan niet doorgaan met DTM. Ik ben, voor zover ik weet, geen baas van Audi en er is niets wat ik kan veranderen.”

Frijns combineert de beide klassen al enkele jaren en geniet van de verschillen tussen beide kampioenschappen. “Het is duidelijk dat de Formule E en DTM een volledig ander perspectief hebben”, vervolgde hij. “De DTM is de hoogste toerwagenklasse waar je in kunt rijden en de Formule E is pas redelijk nieuw. Ze zijn bezig aan het zesde seizoen, maar het racen, de mentaliteit tijdens de races is anders. Het is een van de moeilijkste kampioenschappen om als coureur in te racen. Ik geniet ervan om mee te doen aan de Formule E, maar dat is ook zo in DTM, hoewel het anders is.”

Met medewerking van Valentin Khorounzhiy