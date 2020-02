Audi twijfelt over toekomst in de DTM

De twijfel over de DTM-toekomst van Audi is het gevolg van een herstructurering bij de firma. De DTM-divisie valt vanaf deze zomer niet meer onder de hoofdactiviteiten van het bedrijf en wordt ondergebracht bij Audi Sport GmbH. De verantwoordelijkheid voor het project lag tot voor kort bij Audi-bestuurslid Hans-Joachim Rothenpieler, zijn opvolgers van de sportieve tak in Neuberg hebben aanzienlijk minder invloed in de hoogste regionen van het merk.

Dat heeft ertoe geleid dat er twijfels zijn over de toekomst van het merk in de DTM. Anderzijds heeft ook de toenemende populariteit van de Formule E hier veel invloed op. Dit project is de laatste jaren steeds belangrijker geworden voor Audi en het parallel runnen van beide programma’s is een peperdure bezigheid. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de renstal ook na dit seizoen in die hoedanigheid op twee fronten actief blijft. Ook het management van Audi is zeer gecharmeerd van de Formule E, opnieuw een factor waardoor de DTM-activiteiten in gevaar komen.

Hoewel Audi in een officiële verklaring geen statement wil maken over de DTM-toekomst van het merk, lijkt een vertrek uit de klasse steeds waarschijnlijker. Dit komt ook omdat de klasse de relevantie voor de automotive-industrie in de loop der jaren verloren heeft. Ook op sportief vlak is het kampioenschap de afgelopen jaren steeds minder interessant geworden.

Het vertrek van Aston Martin was nog wel op te vangen voor de DTM, maar een mogelijk vertrek van Audi zou opnieuw een zware klap zijn voor het kampioenschap onder leiding van Gerhard Berger. BMW zou dan als enige constructeur overblijven. Ook zou een fors deel van het deelnemersveld wegvallen. Audi heeft samen met haar klantenteams acht wagens op de grid tegenover de zeven van BMW.

Audi begon in 2004 als fabrieksteam in de DTM nadat het enkele jaren daarvoor Abt als privéteam toetrad tot de klasse. Daarmee is het bedrijf uit Ingolstadt de enige firma die de twintig jaar sinds de hervorming van de DTM actief is geweest. In die periode is het merk zeven keer kampioen geworden, bij de coureurs won Audi maar liefst negen keer de titel. Vorig seizoen werkte Audi haar succesvolste seizoen in de klasse af met het winnen van alle eindklassementen.

Met medewerking van Sven Haidinger, Motorsport.com Duitsland