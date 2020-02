R-Motorsport Aston Martin trekt stekker uit DTM-project

R-Motorsport begon in 2019 met een viertal Aston Martin Vantage-wagens aan een avontuur in de DTM. Het nam daarmee de plaats in van Mercedes, maar het Zwitserse team kon geen moment een vuist maken tegen de grote teams van Audi en BMW. Gedurende het seizoen scoorde R-Motorsport geen enkele top-vijf finish.

De formatie van Florian Kamelger voerde nog gesprekken om dit seizoen motoren van BMW te gebruiken, maar heeft nu besloten om in 2020 niet in actie te komen. “Na de evaluatie van ons motorsportprogramma zijn we tot de conclusie gekomen dat we voor de toekomst nieuwe prioriteiten willen stellen. De betrokkenheid in de DTM past niet in dat plaatje”, verklaarde Kamelger. “We maken in een later stadium bekend wat onze plannen zijn voor 2020. Ik wil bij dezen echter wel de kans grijpen om mijn dank uit te spreken richting [DTM-voorzitter] Gerhard Berger en ITR, aan [Audi-teambaas] Dieter Gass en [BMW-voorman] Jens Marquardt voor de betrokkenheid bij ons eerste seizoen in de DTM. Vooral BMW is een erg behulpzame partner geweest.”

Aan het eind van het jaar werden de wagens naar verluidt verkocht aan een anonieme koper. Bovendien werd aan het einde van het jaar bekend dat er geen vervolg zou komen aan de samenwerking met motorbouwer HWA. Motorsport.com heeft vernomen dat het vertrek van de formatie te maken heeft met een financieel geschil met HWA. Hierdoor zou R-Motorsport, ondanks dat het de Aston Martin-licentie heeft, geen beschikking meer hebben over de wagens. De Zwitserse formatie zint nu naar verluidt op een voortzetting van de activiteiten in het Duitse GT Masters-kampioenschap.

Door het vertrek van R-Motorsport staan er in 2020 slechts veertien wagens op de grid, tenzij BMW en Audi besluiten om klantenteams toe te laten op de grid. Het betekent eveneens dat de DTM voor het eerst sinds 2011, het jaar voor de komst van BMW, slechts twee fabrikanten heeft.