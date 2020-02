Kubica bevestigd voor DTM-seizoen 2020 met Orlen Team ART

Kubica reisde in december vorig jaar naar Jerez af om een BMW M4 DTM aan de tand te voelen. Sindsdien werden geruchten over een debuut van de voormalig Formule 1-coureur bij het fabrieksteam steeds sterker, totdat duidelijk werd dat de laatste plek voor Jonathan Aberdein was. Intussen was er nog een alternatief voor Kubica: instappen bij een klantenteam met sponsor PKN Orlen.

Op donderdag gaven Kubica en PKN Orlen een persconferentie waarin ze dan eindelijk onthulden wat het is geworden. Kubica zal komend seizoen meedoen in de DTM met Orlen Team ART. Het klantenteam heeft besloten om slechts één wagen in te zetten, met Kubica dus achter het stuur. "We moeten nog veel ervaring opdoen vergeleken met de gevestigde DTM-teams, maar we zullen er hard aan werken om constant beter te worden. Ik kan niet wachten om te beginnen", aldus de coureur.

Orlen Team ART is voortgekomen uit een samenwerking tussen PKN Orlen, dat Kubica ook bij F1-team Williams sponsorde, en ART Grand Prix, dat ook in de F2 uitkomt. Het is na WRT het tweede klantenteam in het huidige DTM-veld. Jens Marquardt, motorsportdirecteur van BMW, zei: "Dit is goed nieuws voor de DTM. Het is altijd ons doel geweest om het veld te laten groeien met een BMW M4 DTM van een privéteam en na veel gesprekken hebben we gekozen voor het pakket van ART Grand Prix. Robert heeft in de test in december laten zien dat hij erg goed is in een DTM-wagen. Hij is een grote aanwinst voor dit kampioenschap."

ART Grand Prix-teambaas Sébastien Philippe voegde eraan toe: “We hebben deze winter veel energie in dit project gestoken. We zullen Robert helpen een nieuwe bladzijde te schrijven voor zijn toch al indrukwekkende motorsportcarrière. Onze doelen zullen aan het begin van het seizoen bescheiden zijn, maar ik hoop dat we voortgang boeken om uiteindelijk met degenen vooraan te kunnen vechten."