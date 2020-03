Nadat hij in 2019 nog terugkeerde in de Formule 1 bij Williams, maakte Robert Kubica voor het einde van het seizoen al bekend dat hij bij het team ging vertrekken. Al snel werd hij gelinkt aan een toekomst in de DTM en half februari volgde de bevestiging dat hij zijn debuut in die klasse maakt bij klantenteam ART Grand Prix. Kubica combineert zijn seizoen in de DTM met een rol als test- en reservecoureur bij het Formule 1-team van Alfa Romeo. Daar heeft hij de steun van persoonlijke sponsor PKN Orlen, dat zich als titelsponsor aan het team verbonden heeft.

Ook op de BMW M4 DTM van Kubica speelt PKN Orlen een belangrijke rol. Het Poolse oliebedrijf staat met haar logo’s onder andere op de motorkap, het dak en de zijkanten van Kubica’s bolide, evenals op de achtervleugel. De kleuren van de Poolse vlag komen ook goed naar voren op de BMW: op een aantal grijze kleuraccenten na heeft de auto een grotendeels witte kleur, die gecombineerd wordt met grote rode vlakken aan de achterzijde.

Daar waar Kubica dit jaar dus debuteert in de DTM, geldt voor zijn team ART Grand Prix dat het na drie jaar afwezigheid terugkeert in de Duitse toerwagenklasse. In 2015 en 2016 reden onder andere tweevoudig DTM-kampioen Gary Paffett en huidig Renault F1 Team-coureur Esteban Ocon voor het team, dat destijds nog auto’s van Mercedes inzette. Voor de terugkeer in de DTM neemt ART Grand Prix auto’s af bij BMW.

Foto's: Kubica presenteert livery voor debuutseizoen in DTM