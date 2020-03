Frijns verbolgen over penalty: “Grote onzin”

Frijns begon uitstekend aan het Formule E-weekend in Marokko met de tiende en derde tijd in de vrije trainingen. In de kwalificatie hoopte die lijn in de kwalificatie door te trekken. Op het gladde circuit vergaloppeerde Frijns zich in bocht 10 en raakte de muur. Daarbij verbruikte hij korte tijd te veel vermogen. De wedstrijdleiding greep in en nam hem zijn tijden af, waardoor de Virgin Racing-coureur vanaf de 22e stek moest vertrekken. Na de race, waarin hij als twaalfde finishte, was de Nederlander nog altijd niet te spreken over de straf.

In gesprek met Motorsport.com blikte Frijns terug op het incident in de kwalificatie: “Ik was bezig aan een prima ronde. Ook al hadden we niet de snelheid om voor pole te gaan, het was goed genoeg om de superpole te halen. Ik ging op het gas in bocht 10 en de achterkant glipte onverwacht weg. Op het moment dat ik de muur raakte, was er een piek in overpower. Op het rechte stuk dat volgde verloor ik al ruim drie tienden doordat ik de muur raakte. Maar door die piek van een paar milliseconden, waar je echt niets mee wint, pakte de FIA mijn ronden af. Dat is echt de grootste onzin. Helaas zijn de regels zo maar soms moet je je boerenverstand gebruiken.” Kortom: de strafmaat komt niet overeen met de overtreding, wat betreft de Limburger: “Nee, inderdaad. Als je op een lang recht stuk te veel vermogen gebruikt en je wint twee tienden, dan word je bestraft. Een piek bestraffen op het moment dat je de muur raakt omdat je je voet op het gaspedaal houdt, en zelfs vier tienden verliest, heeft geen zin.”

Werk aan de winkel

De Nederlander herstelde zich in de race met een goed optreden maar erkent dat er nog werk aan de winkel is: “Zeker weten. We hadden dit weekend niet de snelheid in de kwalificatie, we hadden niet de snelheid in de race. Ik reed achter Mitch en liet hem maar gaan. Ik liet hem echt gaan. Ik probeerde hem te volgen maar we hadden niet dezelfde snelheid als de Jaguars, noch de Mercedessen. In de bochten was ik sneller maar op andere delen was het lastig om hem te volgen.”

Op de vraag of hij zich toch heeft vermaakt in de race, antwoordde Frijns: “Het is leuk als je tenminste nog wat punten scoort.”

Met medewerking van Valentin Khorounzhiy