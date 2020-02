Felix da Costa pakt pole in Marrakesh, De Vries knap vierde

De kwalificatie begon nog met een tegenvaller voor Mercedes. Vandoorne moest tijdens de kwalificatie namelijk aantreden in de eerste groep. Dat is in de Formule E doorgaans een groot nadeel, aangezien je het stratencircuit dan mag schoonvegen voor alle deelnemers die erna komen. Het bleek ook voor Vandoorne een vervelend scenario te zijn, zijn kwalificatie zou in het water vallen. Hij kwam direct onder het vergrootglas van de wedstrijdleiding te liggen vanwege te snel rijden in de pitstraat en zou de superpole ook bij lange na niet halen. P18 was slechts zijn deel.

Hetzelfde gold voor Robin Frijns, die in de trainingen nog knap een derde tijd noteerde. De Limburger had met groep drie een gunstige uitgangspositie voor de kwalificatie en leek dit ook te gaan verzilveren. Hij begon voortvarend in de eerste sectoren, maar raakte de muur in het laatste stuk. Weg superpole en weg goede starpositie. Frijns zou de kwalificatie uiteindelijk als veertiende afsluiten. Maar dat het nog vele malen slechter kon, lieten ze bij Jaguar even zien. Mitch Evans, de winnaar in Mexico en de snelste man uit de trainingen, werd te laat naar buiten gestuurd en kon helemaal geen tijd op de klokken zetten. Hij start derhalve helemaal achteraan.

De Vries redt de meubelen voor Mercedes

Maar wie kwamen er in deze sessie vol kommer en kwel dan wel bovendrijven? Nou, Nyck de Vries bijvoorbeeld. Na het sneuvelen van Vandoorne moest hij de meubelen redden voor Mercedes. De coureur uit Sneek mocht daarvoor zijn kunsten in de tweede kwalificatiegroep vertonen. Helemaal vlekkeloos ging dat niet - hij raakte namelijk ook even de muur - maar het bleek wel voldoende. De Nederlander ging als vijfde door naar de superpole.

In die allesbeslissende sessie verbeterde De Vries zichzelf op een lovenswaardige manier en legde hij beslag op de vierde startplek. Het is zijn beste kwalificatieresultaat tot dusver in de elektrische raceklasse. De Vries bleek onder meer sneller dan Sébastien Buemi, die het spits moest afbijten, maar zag Antonio Felix da Costa met een zeer ruime marge langszij komen. De tijd van de Portugees bleef daarna ook nipt overeind, waardoor de Techeetah-coureur vanaf pole-position mag vertrekken. Hij krijgt op de eerste startrij gezelschap van Maximilian Günther. Andre Lotterer completeert de top-drie en zal zo naast De Vries vertrekken.

De ePrix van Marrakesh staat later vanmiddag, om 15.03 uur, op het programma.

Uitslag Formule E-kwalificatie Marrakesh: