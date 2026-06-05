Waarom McLaren boete van FIA kreeg na VT2 in Monaco

De tweede vrije training in Monaco zat er vroegtijdig op voor Lando Norris, die al na een kwartier kon uitstappen vanwege problemen met de Mercedes-krachtbron van zijn McLaren MCL40.

Norris parkeerde zijn auto voor de uitloopstrook van de Nouvelle Chicane, waar marshals de McLaren naar achteren duwden en de sessie vervolgens kon worden hervat. Het ging echter van kwaad tot erger, want Norris en een teamvertegenwoordiger moesten zich bij de stewards melden vanwege een vermeende overtreding van artikel C9.3 van de F1-regels.

Dat artikel heeft betrekking op het Clutch Disengagement System (CDS), dat zelfs moet werken als de hydrauliek en elektronica aan boord zijn uitgevallen. De FIA ziet dit als een veiligheidsmechanisme dat te allen tijde moet werken, maar bij Norris' auto kon het systeem niet volgens de voorschriften worden geactiveerd.

"Alle auto's moeten zijn uitgerust met een systeem waarmee de koppeling gedurende minimaal vijftien minuten kan worden ontkoppeld wanneer de auto tot stilstand komt terwijl de motor is uitgeschakeld", valt in het reglement te lezen. "Dit systeem moet gedurende de hele competitie naar behoren werken, zelfs als de belangrijkste hydraulische, pneumatische of elektrische systemen van de auto zijn uitgevallen."

Transparante tape

Dit was dus niet het geval, waarop de stewards om tekst en uitleg hebben gevraagd. Op basis daarvan hebben zij McLaren een boete van 30.000 euro opgelegd, waarvan 10.000 euro voorwaardelijk. Het team moet dus nu 20.000 euro betalen en het restant volgt pas als er in de komende twaalf maanden een soortgelijke overtreding wordt begaan.

"Het team gaf toe dat het om aerodynamische redenen transparante tape had aangebracht over de knop die moet worden ingedrukt om het CDS te activeren", leggen de stewards in een FIA-document uit.

McLaren kreeg een boete van 30.000 euro, waarvan 10.000 voorwaardelijk. Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Volgens de vertegenwoordigers van de FIA - en ook door het team erkend - deed dit het doel van het CDS-systeem volledig teniet. Dat systeem is namelijk ontworpen om snel te kunnen worden geactiveerd door een marshal die beschermende handschoenen draagt."

"Het team erkende dat het niet mogelijk was om de tape met de hand te breken en de knop in te drukken zonder gereedschap te gebruiken."

"De stewards hebben besloten om een kleiner deel van deze straf voorwaardelijk op te leggen dan bij een overtreding van dezelfde regel tijdens het vorige evenement. Die eerdere overtreding en de daaropvolgende straf hadden alle teams namelijk moeten wijzen op het belang van het CDS-systeem."

De stewards verwijzen daarmee naar de boete die Racing Bulls in Canada had gekregen voor een vergelijkbaar vergrijp. De FIA legde toen nog uitgebreid het belang van een functioneel CDS uit en stelde dat Racing Bulls vorig jaar al was gewaarschuwd over het ontwerp van het CDS-systeem op de auto's van het team.