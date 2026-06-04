F1-update: Slimme vleugeloplossing Red Bull, heeft Max Verstappen nieuwe rug nodig in Monaco?

Max Verstappen is het met McLaren eens dat Ferrari als favoriet kan worden ingeschaald voor de Formule 1 Grand Prix van Monaco. De Scuderia wilde daar zelf nog niet aan, al ging er donderdag ook veel aandacht uit naar Charles Leclerc en zijn contractverlenging. De Monegask liet weten dat hij ook aanbiedingen van andere teams heeft ontvangen, maar heeft om twee redenen voor Ferrari gekozen: liefde voor het team en vertrouwen in het plan van Frédéric Vasseur.

Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals de specifieke Monaco-regels die slimme achtervleugeloplossingen van Red Bull, Mercedes en McLaren hebben opgeleverd. Tot slot ook aandacht voor de politieke discussie over 2027 en hoe Max Verstappen naar zijn toekomst kijkt.

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