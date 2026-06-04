Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

F1 blijft tot en met 2037 racen in straten van Las Vegas

Formule 1
GP van Las Vegas
F1 blijft tot en met 2037 racen in straten van Las Vegas

F1-update: Slimme vleugeloplossing Red Bull, heeft Max Verstappen nieuwe rug nodig in Monaco?

Formule 1
GP van Monaco
F1-update: Slimme vleugeloplossing Red Bull, heeft Max Verstappen nieuwe rug nodig in Monaco?

Rins wacht op MotoGP-kans: "Er zijn nog stoeltjes vrij"

MotoGP
GP van Italië
Rins wacht op MotoGP-kans: "Er zijn nog stoeltjes vrij"

Aston Martin tempert verwachtingen: "Q2 zou succes zijn"

Formule 1
GP van Monaco
Aston Martin tempert verwachtingen: "Q2 zou succes zijn"

Oud-F1-coureur Magnussen debuteert met Trackhouse in NASCAR Cup

NASCAR Cup Series
Oud-F1-coureur Magnussen debuteert met Trackhouse in NASCAR Cup

Foto's: De donderdag van de F1 Grand Prix van Monaco in beeld

Formule 1
GP van Monaco
Foto's: De donderdag van de F1 Grand Prix van Monaco in beeld

Alonso over pijnlijke zitpositie: "Na twintig ronden voel je het verschil"

Formule 1
GP van Monaco
Alonso over pijnlijke zitpositie: "Na twintig ronden voel je het verschil"

Norris en Leclerc moeten zich melden bij stewards in Monaco

Formule 1
GP van Monaco
Norris en Leclerc moeten zich melden bij stewards in Monaco
Video
Formule 1 GP van Monaco

F1-update: Slimme vleugeloplossing Red Bull, heeft Max Verstappen nieuwe rug nodig in Monaco?

De mediadag van de Grand Prix van Monaco wordt uitgebreid besproken in een nieuwe aflevering van de F1-update.

Ronald Vording
Ronald Vording
Bewerkt:

Max Verstappen is het met McLaren eens dat Ferrari als favoriet kan worden ingeschaald voor de Formule 1 Grand Prix van Monaco. De Scuderia wilde daar zelf nog niet aan, al ging er donderdag ook veel aandacht uit naar Charles Leclerc en zijn contractverlenging. De Monegask liet weten dat hij ook aanbiedingen van andere teams heeft ontvangen, maar heeft om twee redenen voor Ferrari gekozen: liefde voor het team en vertrouwen in het plan van Frédéric Vasseur.

Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals de specifieke Monaco-regels die slimme achtervleugeloplossingen van Red Bull, Mercedes en McLaren hebben opgeleverd. Tot slot ook aandacht voor de politieke discussie over 2027 en hoe Max Verstappen naar zijn toekomst kijkt.

Lees ook:

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

F1 blijft tot en met 2037 racen in straten van Las Vegas

Formule 1
GP van Las Vegas
F1 blijft tot en met 2037 racen in straten van Las Vegas

F1-update: Slimme vleugeloplossing Red Bull, heeft Max Verstappen nieuwe rug nodig in Monaco?

Formule 1
GP van Monaco
F1-update: Slimme vleugeloplossing Red Bull, heeft Max Verstappen nieuwe rug nodig in Monaco?

Rins wacht op MotoGP-kans: "Er zijn nog stoeltjes vrij"

MotoGP
GP van Italië
Rins wacht op MotoGP-kans: "Er zijn nog stoeltjes vrij"

Aston Martin tempert verwachtingen: "Q2 zou succes zijn"

Formule 1
GP van Monaco
Aston Martin tempert verwachtingen: "Q2 zou succes zijn"
Vorig artikel Aston Martin tempert verwachtingen: "Q2 zou succes zijn"

Beste reacties
Meer van
Ronald Vording

Geen doorbraak over motorveranderingen in F1, extra testdag in 2027

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Geen doorbraak over motorveranderingen in F1, extra testdag in 2027

Max Verstappen grapt over Red Bull in Monaco: "Ik ga een nieuwe rug bestellen"

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Max Verstappen grapt over Red Bull in Monaco: "Ik ga een nieuwe rug bestellen"

Verstappen en Sainz doen beroep op FIA, maar F1-fabrikanten moeten in spiegel kijken

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Canada
Verstappen en Sainz doen beroep op FIA, maar F1-fabrikanten moeten in spiegel kijken

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Ja, de Monaco GP is duur en saai, maar als F1-fan moet je er een keer geweest zijn

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Door Mike Mulder
Ja, de Monaco GP is duur en saai, maar als F1-fan moet je er een keer geweest zijn

F1 terug in Europa: tien feiten over de Grand Prix van Monaco

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Door Mike Mulder
F1 terug in Europa: tien feiten over de Grand Prix van Monaco

De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk

Uitgelicht
Algemeen
Uitgelicht
Algemeen
Door Erwin Jaeggi
De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk

On this day: Schumacher's "grootste prestatie in de Formule 1 ooit"

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Spaanse GP
Door Mike Mulder
On this day: Schumacher's "grootste prestatie in de Formule 1 ooit"
Bekijk meer