Felix da Costa zegeviert in ePrix Marrakesh, tegenslag De Vries

De race had van tevoren - zoals menig Formule E-wedstrijd - weer voldoende ingrediënten voor een spannend uurtje sturen. Denk maar aan de volledig mislukte kwalificatie van enkele toppers uit het kampioenschap. Zo wist de leidende Mitch Evans helemaal geen tijd op de klokken te zetten en mocht Stoffel Vandoorne onder toeziend oog van Toto Wolff proberen om zich naar voren te knokken vanaf de achttiende stek. Het zou een hels karwei blijken, met P15 als teleurstellend resultaat.

Drive through penalty helpt race van De Vries om zeep

Zijn Mercedes-teamgenoot Nyck de Vries leek beduidend meer potten te kunnen breken. Zo kende de 25-jarige piloot uit Sneek een prima begin vanaf de vierde startplek. Hij verschalkte André Lotterer na een klein foutje in de openingsronde en nam zodoende de derde positie over. Maar de nadruk ligt hierbij niet voor niets op het woord 'leek'.

De Vries kreeg namelijk een drive through penalty aan zijn broek wegens 'overpowering during regenerating'. Hij overtrad dus één van de talloze regeltjes voor het verbruiken van de beschikbare energie. De straf zou De Vries zeer veel pijn doen. Hij moest helemaal achteraan postvatten na een ritje door de pitstraat en vanaf daar aan een inhaalrace beginnen. Het zou een buitengewoon lastige missie blijken, meer dan een twaalfde positie zat er aan het eind van de rit niet meer in. Het maakt een teleurstellend weekend compleet voor Mercedes. Geluk bij een ongeluk was nog wel dat Wolff ditmaal geen tafeltje (zoals bij de Formule 1) voor zich had staan om zich op af te reageren.

Da Costa gebruikt attack mode slim op weg naar winst

Helemaal vooraan ontvouwde zich gaandeweg een vermakelijke tweestrijd tussen polesitter Antonio Felix da Costa en BMW-piloot Maximilian Günther. De Portugese Techeetah-coureur wist zijn pole met een sublieme start om te zetten in kopstart, maar daarmee was de strijd nog allerminst beslecht. BMW heeft haar zaakjes dit seizoen vrij goed voor elkaar en dat wilde Günther in Marokko nog even bevestigen. De Duitser wist zodoende de aansluiting te vinden en passeerde Felix da Costa niet veel later buitenom voor de leiding. Daarna ontvouwde zich een soort tactisch spel, met twee cruciale factoren. Allereerst het opsparen van zoveel mogelijk energie voor de slotfase en ten tweede het optimaal gebruiken van de 'attack mode'.

Da Costa gebruikte deze elektrische boost als eerste van het leidende duo en wist daarmee de leiding weer terug te pakken. Het bleek van doorslaggevend belang voor de zege, een tactische meesterzet dus. Da Costa gaf in het restant geen krimp meer en reed soeverein naar winst. Het was daarmee al feest voor Techeetah, maar het zou nog mooier worden met een tweede auto op het podium. Günther kon het tempo namelijk niet volgen en moest steeds meer in zijn spiegels kijken. Daar doemde namelijk Jean-Eric Vergne op. De Franse kampioen herstelde zich na een povere kwalificatie en leek dit zelfs te bekronen met een twee plaats achter zijn teammaat.

Dat één-tweetje voor Techeetah kwam er uiteindelijk niet. Günther vocht zich namelijk nog eenmaal terug en wist na enig ellebogenwerk alsnog de tweede plek voor zich op te eisen. Vergne moest genoegen nemen met de laatste podiumplek, voor Sébastien Buemi en Edoardo Mortara. Robin Frijns eindigde na een inhaalrace net achter De Vries als dertiende en bleef zodoende puntloos.