Max Verstappen positief na vrijdag in Monaco: "We voelden ons vrij goed"
Max Verstappen noemt zijn vrijdag in Monaco behoorlijk positief, ondanks dat Ferrari in beide vrije trainingen de toon zette.
Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
In de eerste vrije training was Max Verstappen de nummer drie achter de twee Ferrari's, maar de achterstand van een halve seconde was allesbehalve positief te noemen. Ook in de tweede vrije training eindigde Verstappen op de derde plaats - opnieuw achter de Ferrari's, maar nu met een veel kleinere marge van slechts één tiende van een seconde.
Verstappen werkte in totaal 61 ronden af op het stratencircuit van Monaco en verzamelde zo veel data voor Red Bull Racing, waar Isack Hadjar vanwege een crash in VT1 veel baantijd verloor.
"Het was eerlijk gezegd een behoorlijk positieve dag", blikt Verstappen terug op de vrijdag in het prinsdom. "We voelden ons vrij goed in de auto en vooral in Monaco is het bijzonder belangrijk om een goed gevoel in de auto te hebben."
"We moeten nog aan een paar details werken om alles verder af te stellen. Ferrari ziet er heel sterk uit, dus we gaan proberen morgen zo dicht mogelijk bij hen in de buurt te zitten", aldus de viervoudig F1-kampioen, die toezag hoe eerst Charles Leclerc en vervolgens Lewis Hamilton de snelste tijd noteerden in de vrije trainingen.
"We zijn blij met waar we op dit moment staan, maar we proberen altijd meer uit de auto te halen. Laten we dus zien wat we morgen in de kwalificatie kunnen doen", aldus Verstappen.
Max Verstappen is vooralsnog tevreden over de snelheid van Red Bull in Monaco.
Foto door: Mark Thompson / Getty Images
Teamgenoot Hadjar beleefde een minder positieve dag in Monaco met de crash in VT1, maar klonk desondanks strijdvaardig en richtte het vizier met name op Mercedes. "Ik kijk er zeker naar uit om met sommige Mercedessen te vechten", stelt de Fransman. "De top-drie teams ogen momenteel erg sterk en zitten in een goede flow. Wij hebben een sterke VT3 nodig om alles goed voor elkaar te krijgen en het gat te verkleinen."
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