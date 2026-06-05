Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

F1-update: Max Verstappen positief verrast door Red Bull in Monaco, wat maakt Ferrari zo sterk?

Formule 1
GP van Monaco
F1-update: Max Verstappen positief verrast door Red Bull in Monaco, wat maakt Ferrari zo sterk?

Waarom McLaren boete van FIA kreeg na VT2 in Monaco

Formule 1
GP van Monaco
Waarom McLaren boete van FIA kreeg na VT2 in Monaco

Bagnaia kraakt nieuw asfalt: "Hoop dat er niets gebeurt bij de start"

MotoGP
GP van Hongarije
Bagnaia kraakt nieuw asfalt: "Hoop dat er niets gebeurt bij de start"

Vasseur remt Ferrari-hype af: "Het is nog een lange weg naar de race"

Formule 1
GP van Monaco
Vasseur remt Ferrari-hype af: "Het is nog een lange weg naar de race"

Max Verstappen positief na vrijdag in Monaco: "We voelden ons vrij goed"

Formule 1
GP van Monaco
Max Verstappen positief na vrijdag in Monaco: "We voelden ons vrij goed"

Piastri slaat alarm na moeizame vrijdag: "Een seconde tekort"

Formule 1
GP van Monaco
Piastri slaat alarm na moeizame vrijdag: "Een seconde tekort"

Hadjar na crash: "Vertrouwen terug, nu Mercedes aanvallen"

Formule 1
GP van Monaco
Hadjar na crash: "Vertrouwen terug, nu Mercedes aanvallen"

Russell: "Ferrari is duidelijk het te kloppen team in Monaco"

Formule 1
GP van Monaco
Russell: "Ferrari is duidelijk het te kloppen team in Monaco"
Formule 1 GP van Monaco

Max Verstappen positief na vrijdag in Monaco: "We voelden ons vrij goed"

Max Verstappen noemt zijn vrijdag in Monaco behoorlijk positief, ondanks dat Ferrari in beide vrije trainingen de toon zette.

Laurens Stade
Laurens Stade
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

In de eerste vrije training was Max Verstappen de nummer drie achter de twee Ferrari's, maar de achterstand van een halve seconde was allesbehalve positief te noemen. Ook in de tweede vrije training eindigde Verstappen op de derde plaats - opnieuw achter de Ferrari's, maar nu met een veel kleinere marge van slechts één tiende van een seconde.

Verstappen werkte in totaal 61 ronden af op het stratencircuit van Monaco en verzamelde zo veel data voor Red Bull Racing, waar Isack Hadjar vanwege een crash in VT1 veel baantijd verloor. 

Lees ook:

"Het was eerlijk gezegd een behoorlijk positieve dag", blikt Verstappen terug op de vrijdag in het prinsdom. "We voelden ons vrij goed in de auto en vooral in Monaco is het bijzonder belangrijk om een goed gevoel in de auto te hebben."

"We moeten nog aan een paar details werken om alles verder af te stellen. Ferrari ziet er heel sterk uit, dus we gaan proberen morgen zo dicht mogelijk bij hen in de buurt te zitten", aldus de viervoudig F1-kampioen, die toezag hoe eerst Charles Leclerc en vervolgens Lewis Hamilton de snelste tijd noteerden in de vrije trainingen.

"We zijn blij met waar we op dit moment staan, maar we proberen altijd meer uit de auto te halen. Laten we dus zien wat we morgen in de kwalificatie kunnen doen", aldus Verstappen.

Max Verstappen is vooralsnog tevreden over de snelheid van Red Bull in Monaco.

Max Verstappen is vooralsnog tevreden over de snelheid van Red Bull in Monaco.

Foto door: Mark Thompson / Getty Images

Teamgenoot Hadjar beleefde een minder positieve dag in Monaco met de crash in VT1, maar klonk desondanks strijdvaardig en richtte het vizier met name op Mercedes. "Ik kijk er zeker naar uit om met sommige Mercedessen te vechten", stelt de Fransman. "De top-drie teams ogen momenteel erg sterk en zitten in een goede flow. Wij hebben een sterke VT3 nodig om alles goed voor elkaar te krijgen en het gat te verkleinen."

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

F1-update: Max Verstappen positief verrast door Red Bull in Monaco, wat maakt Ferrari zo sterk?

Formule 1
GP van Monaco
F1-update: Max Verstappen positief verrast door Red Bull in Monaco, wat maakt Ferrari zo sterk?

Waarom McLaren boete van FIA kreeg na VT2 in Monaco

Formule 1
GP van Monaco
Waarom McLaren boete van FIA kreeg na VT2 in Monaco

Bagnaia kraakt nieuw asfalt: "Hoop dat er niets gebeurt bij de start"

MotoGP
GP van Hongarije
Bagnaia kraakt nieuw asfalt: "Hoop dat er niets gebeurt bij de start"

Vasseur remt Ferrari-hype af: "Het is nog een lange weg naar de race"

Formule 1
GP van Monaco
Vasseur remt Ferrari-hype af: "Het is nog een lange weg naar de race"
Vorig artikel Piastri slaat alarm na moeizame vrijdag: "Een seconde tekort"
Volgend artikel Vasseur remt Ferrari-hype af: "Het is nog een lange weg naar de race"

Beste reacties
Meer van
Laurens Stade

Russell: "Ferrari is duidelijk het te kloppen team in Monaco"

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Russell: "Ferrari is duidelijk het te kloppen team in Monaco"

Hamilton plukt vruchten van Ferrari-werk: "Een miljoen keer beter"

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Hamilton plukt vruchten van Ferrari-werk: "Een miljoen keer beter"

Achter de schermen bij Peugeot: zo bereidt een team zich voor op de 24 uur van Le Mans

Uitgelicht
WEC
Uitgelicht
WEC
Achter de schermen bij Peugeot: zo bereidt een team zich voor op de 24 uur van Le Mans
Meer van
Max Verstappen

Ferrari voert ook VT2 in Monaco aan, Max Verstappen opnieuw derde

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Ferrari voert ook VT2 in Monaco aan, Max Verstappen opnieuw derde

Leclerc opent F1-weekend in Monaco als snelste, crash voor Hadjar

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Leclerc opent F1-weekend in Monaco als snelste, crash voor Hadjar

Verstappen en Sainz doen beroep op FIA, maar F1-fabrikanten moeten in spiegel kijken

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Canada
Verstappen en Sainz doen beroep op FIA, maar F1-fabrikanten moeten in spiegel kijken
Meer van
Red Bull Racing

Hadjar na crash: "Vertrouwen terug, nu Mercedes aanvallen"

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Hadjar na crash: "Vertrouwen terug, nu Mercedes aanvallen"

"Les geleerd" – De echte reden dat Max Verstappen kritisch was op Red Bull in Canada

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
"Les geleerd" – De echte reden dat Max Verstappen kritisch was op Red Bull in Canada

Opinie: Hebben strafpunten in de Formule 1 nog wel zin?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Opinie: Hebben strafpunten in de Formule 1 nog wel zin?

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Monaco brengt oude uitdaging terug: zo beperken F1-coureurs turbolag

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Door Jake Boxall-Legge
Monaco brengt oude uitdaging terug: zo beperken F1-coureurs turbolag

Ja, de Monaco GP is duur en saai, maar als F1-fan moet je er een keer geweest zijn

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Door Mike Mulder
Ja, de Monaco GP is duur en saai, maar als F1-fan moet je er een keer geweest zijn

F1 terug in Europa: tien feiten over de Grand Prix van Monaco

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Door Mike Mulder
F1 terug in Europa: tien feiten over de Grand Prix van Monaco

De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk

Uitgelicht
Algemeen
Uitgelicht
Algemeen
Door Erwin Jaeggi
De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk
Bekijk meer