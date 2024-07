Wehrlein kampioen Formule E na kostbare fout Evans in slotfase

Voor de start van de tweede E-Prix in Londen, de laatste race van het seizoen, waren er nog drie titelkandidaten: Pascal Wehrlein, Mitch Evans en Nick Cassidy. Laatstgenoemde beperkte de schade in race 1, maar verloor zijn koppositie aan Wehrlein. Cassidy herstelde zich echter door de pole voor race 2 te pakken - en daarmee drie bonuspunten te bemachtigen. Zo wachtte een helse driestrijd op het unieke ExCel Londen-circuit, een race rondom en door een evenementenhal.

Cassidy slaagde erin de koppositie vast te houden richting bocht 1, met teamgenoot Evans direct achter zich na een inhaalactie op Maximilian Günther. De openingsronde verliep rustiger dan zaterdag, maar heel lang duurde het niet voordat de eerste ellende begon. In de tweede ronde kwamen Edoardo Mortara en Jake Dennis namelijk in contact met elkaar - wat meteen de eerste safety car-fase inluidde. De race werd hervat in ronde vijf en Cassidy greep dat moment aan om zo veel mogelijk energie te sparen terwijl hij aan de leiding lag.

Cassidy reed zodoende dus langzamer, wat Evans de kans bood om even te kijken in bocht 16. Hij zette niet door en sloot gewoon achter zijn teamgenoot aan. Intussen was Wehrlein erin geslaagd de derde plek over te nemen van Günther, waardoor de drie titelkandidaten ook de top-drie bezette en zich zo opmaakte voor een direct gevecht om de titel. Voordat het zover kwam, was er eerst nog een safety car-fase na een incident tussen Sam Bird en Jehan Daruvala, waarna de McLaren-coureur niet verder kon. Bij die herstart voerde Cassidy juist het tempo op en pakte hij zijn eerste Attack Mode van de twee verplichte activeringen. Evans kwam langszij, maar moest alsnog achter de Nieuw-Zeelander aansluiten.

Pijnlijke blunder kost Evans titel

Voor Evans was het daarmee nog niet gedaan: hij stelde op de boordradio dat de 'handschoenen uit waren', aangezien hij het veld had opgehouden om zo Cassidy de leiding te gunnen. Bij zijn tweede Attack Mode moest laatstgenoemde wel de leiding uit handen geven: Evans en Wehrlein haalden hem in. Evans had dus de leiding in handen, maar moest veel energie inzetten om die te behouden. In bocht 1 was er zelfs licht contact tussen de Evans en Wehrlein, terwijl eerstgenoemde ook nog een waarschuwingsvlag kreeg voor het bewegen tijdens het remmen.

Evans en Wehrlein moesten allebei nog een Attack Mode inzetten, Cassidy niet en dus zag het er goed uit voor laatstgenoemde. Maar het was allemaal niets waard toen hij in ronde 28 van de race van achteren geraakt werd door Günther nadat hij al een tik had gekregen van António Félix da Costa. Cassidy liep een lekke band op en moest direct de pitstraat opzoeken - en wist dat zijn titelkansen vervlogen waren. Wat volgde was opnieuw een safety car en een opvallend moment voor de twee overgebleven titelkandidaten. Zij hadden namelijk een Attack Mode gepakt, maar door de neutralisatie was deze niet geactiveerd. Als gevolg daarvan nam Oliver Rowland de leiding over.

Na de herstart nam Evans de leiding snel over met Wehrlein in zijn kielzog. Als leider pakte hij zijn laatste Attack Mode - tenminste, dat dacht hij. Evans was namelijk niet goed over een van de sensoren gereden en moest dus opnieuw die wijde lijn pakken terwijl Wehrlein zijn Attack Mode wel geactiveerd had. Een zeer kostbare fout, zo bleek achteraf. Wehrlein kon namelijk de leiding makkelijk overnemen toen Evans ten tweede maal die laatste Attack Mode activeerde - dit keer wel succesvol. Ondanks een 'blessuretijd' van drie ronden kon Evans die blunder niet recht zetten en moest hij toezien hoe oud-Formule 1-coureur Wehrlein zich voor het eerst tot wereldkampioen Formule E kroonde met een verschil van zes punten.

Tegenvallende race voor De Vries

Voor de Nederlanders was het een race van twee gezichten. Robin Frijns, die fit verklaard was na een controle in het ziekenhuis na zijn crash in race 1, kwam als achtste over de streep en pakte zo vier punten. Nyck de Vries moest achteraan starten en eindigde op de zestiende en laatste plek. Frijns besluit zijn Formule E-seizoen op de negende plaats met 64 punten. De Vries kende bij het worstelende Mahindra een matig seizoen: hij eindigt op de achttiende plaats met 18 punten, waarvan 12 dankzij zijn vierde plaats in race 1 in Londen.

Uitslag Formule E E-Prix Londen race 2