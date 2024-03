Bird wint E-Prix São Paulo, geen punten voor De Vries en Frijns

Op het stratencircuit van São Paulo was van tevoren al duidelijk dat het een spel om energiemanagement zou worden, gezien de vele rechte stukken en zware remzones. Polesitter Pascal Wehrlein had een prima start en trok al meteen een gat naar de DS Penske van Stoffel Vandoorne, die eerder vandaag nog op twee duizendsten van een seconde de pole misliep. Achter hen was het vooral in de trein rijden om zo energie te besparen. Robin Frijns had vanaf P17 een prima start en won twee posities terwijl Nyck de Vries op een ongewijzigde P13 reed na de openingsronde. Maximilian Günther kwam al in ronde 2 van 31 binnen om een stop/go-penalty van tien seconden in te lossen vanwege het vervangen van onderdelen.

Wehrlein besloot al vroeg zijn eerste attack mode te pakken en gaf zo de leiding over aan Antonio Felix da Costa in de Porsche. Lang kon hij daar niet van genieten, want Sam Bird nam de positie snel over - wat ook een strategische zet kon zijn van de Portugees, gezien het energiemanagement. Bird kreeg als opdracht om zo veel mogelijk te sparen en reed zo'n zes seconden langzamer waren dan wat in de kwalificatie te zien was.

In ronde 7 kwam de safety car op de baan vanwege de hoeveelheid rotzooi op de baan na meerdere tikken die werden uitgedeeld. De onderbreking was van korte duur en Da Costa mocht bij de herstart het veld aanvoeren nadat Bird de attack mode had gepakt en zo wat posities had ingeleverd. Het was vooraan een zeer strategisch spel waarbij de leiding regelmatig afgewisseld werd. Het resulteerde ook in enkele indrukwekkende inhaalacties, waaronder van Jake Dennis, die in drie bochten tijd van P7 naar P4 ging. Intussen had ook Günther, die achteraan moest starten vanwege een gridstraf, de top-tien bereikt.

Kampioenschapsleider crasht, spanning om zege

Halverwege de race volgde de tweede safety car-fase, dit keer door de uitvalbeurt van kampioenschapsleider Nick Cassidy. De Jaguar-coureur schoot door schade aan de auto kansloos tegen de muur en kon na zestien ronden uitstappen. Bij deze herstart had de top-negen al de attack modes twee keer gepakt en was Sébastien Buemi de eerste in het veld op P10 die deze nog één keer kon pakken. De Vries, die naar P14 was gezakt, had beide attack modes nog te gaan. Wehrlein had op P3 aanzienlijk meer energie over dan Bird - die tijdens de safety car nog klaagde over de grote gaten achter hem - en Evans op P2.

Bird had een prima herstart en profiteerde van het duel tussen Evans en Wehrlein achter zich. Veel positiewisselingen waren er nu niet in afwachting op die eindsprint. In het middenveld probeerde De Vries wel de weg naar voren te zetten, maar hij kon een goed resultaat vergeten na contact waarbij hij zijn voorvleugel verloor. Met drie ronden te gaan - zonder de 'extra tijd' door de safety cars - nam Evans de leiding over van de nog altijd klagende Bird - dit keer om de hoeveelheid rotzooi op de baan in bocht 3. Er werden uiteindelijk drie ronden toegevoegd door de wedstrijdleiding, waardoor Evans zes ronden zijn leiding moest verdedigen.

Dennis en Wehrlein lieten in die slotfase een klein gaatje naar Evans en Bird, maar de twee kemphanen moesten goed op hun energie letten waar de eerst genoemde twee wat meer ademruimte hadden. Evans leek deze leiding vast te houden, maar in de een na laatste bocht sloeg Bird toe en ging hij met een strakke inhaalactie voorbij aan de Jaguar-coureur om zijn eerste zege in 36 races tijd te pakken. Evans moest zo genoegen nemen met de tweede plaats, Oliver Rowland mocht als nummer drie mee naar het podium. Bird bezorgde op deze bijzondere manier McLaren haar eerste zege in de Formule E.

Voor de Nederlanders was het geen memorabele middag. De Vries eindigde op de veertiende plaats, Frijns kwam uiteindelijk als negentiende - en laatste - over de streep. De Vries tekende overigens wel nog voor de snelste raceronde, maar kreeg daar geen punt voor omdat hij buiten de top-tien was geëindigd.

Uitslag Formule E E-Prix São Paulo