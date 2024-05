De Vries van nul af na P7 in E-Prix Shanghai: "Maximale behaald"

Nyck de Vries kende geen prettige start van het Formule E-seizoen. De coureur uit Friesland stapte in bij Mahindra om mee te doen om de punten, maar tot nu toe slaagde hij daar niet in. Pas tijdens de eerste van twee E-Prix van Shanghai was het raak. De Vries begon vanaf P13 aan de race en wist zich een weg naar voren te banen. Hij lag zelfs even aan kop, om aan het einde van de race als achtste over de streep te komen. Door een straf schoof hij zelfs nog een plekje op, waardoor De Vries zes punten achter zijn naam heeft staan. "Punten scoren voelt alsof ik gewonnen heb, want het is heel erg moeilijk", vertelt de voormalig Formule 1-coureur in gesprek met onder andere Motorsport.com.

Zoals gezegd had De Vries de leiding in de race even in handen. Het was voor hem voor het eerst sinds zijn kampioensseizoen 2019-2020 dat hij op P1 in de elektrische klasse rondreed. "Zodra ik aan de leiding reed werd mij gevraagd om die weer uit handen te geven. We wilden blijkbaar hier niet vooraan rijden", vertelt de coureur uit Uitwellingerga. "Het voelde wel wat gek, maar ik snap dat het niet efficiënt is. Het is wel iets wat tegen mijn intuïtie ingaat. Het is heel lastig om energie te besparen zodat we aan het einde van de race nog mee kunnen vechten en tegelijkertijd niet te veel terrein te verliezen."

Het was ook voor Mahindra een reden tot een feest, want de Indiase renstal heeft grote moeite met het scoren van punten. Edoardo Mortara pikte in de eerste E-Prix in Berlijn de eerste punten mee, De Vries in Shanghai het volgende aantal. Door het resultaat van De Vries haakt Mahindra weer aan bij de rest van het de constructeurs. Het team staat nog wel laatste, maar het gat naar ABT is nog maar zeven punten. "We moeten er eerlijk over zijn dat we als team wat tekortkomingen hebben, maar als team hebben we het goed gedaan. We verbeteren en hebben het maximale uit ons pakket gehaald", aldus De Vries.

In de tweede race in China had De Vries buiten zijn schuld geen punten gepakt. Sam Bird tikte de Nederlander in de rondte na een opportunistische inhaalactie. De Vries moest de race vanaf achteraan beginnen en kwam niet meer in het spel voor. De Nederlandse eer werd in die race gered door Robin Frijns, die negende werd.