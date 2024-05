Net als veel van de concurrenten is Ferrari volop bezig met de ontwikkeling van volledig elektrische sportwagens. Volgende maand opent het wereldberoemde Italiaanse merk een eigen fabriek waar auto's die gedeeltelijk of alleen maar door elektrisch vermogen aangedreven worden, gebouwd worden. Dat Ferrari het serieus neemt, blijkt wel uit de investeringen die het heeft gedaan. Maar liefst 500 miljoen euro is tot nu toe in het project gestoken.

Ferrari is daarnaast een nieuwe, betere batterij aan het ontwikkelen. Met al deze ontwikkelingen in het achterhoofd laat Formule E-CEO Jeff Dodds voorzichtig doorschemeren dat er gesprekken zijn gevoerd met de Italianen over een samenwerking in de elektrische klasse. "Dat zou kunnen", antwoordt Dodds in een exclusief gesprek met Motorsport.com. "De fabriek voor elektrische auto's komt eraan en er zijn gesprekken gaande voor een volledig elektrische lijn. Het is de eerste keer dat zij daar over spreken, het gaat nu niet meer over hybrides."

De Formule E heeft wisselend succes gehad met grote merken. Mercedes en Audi kwamen en gingen ook weer, terwijl Porsche, Jaguar en Nissan zich voor de komende jaren toegewijd hebben aan de klasse. Dodds is daar blij mee, maar gelooft ook dat de waarde van de komst van Ferrari voor het kampioenschap niet onderschat mag worden. "Ik denk dat dat het hele kampioenschap naar een volgend niveau zal tillen", vertelt de Brit. "We hebben het geluk dat we met Porsche een merk hebben met een grote autosportgeschiedenis en Maserati heeft dat ook, al vertrokken zij een keer uit de autosport terwijl Ferrari erin bleef. Ferrari brengt ook hun loyale fanschare met zich mee - de Tifosi. Die zijn ongelooflijk."

Hoewel Dodds dus suggereert dat er gesprekken zijn of zijn geweest, is het volgens hem nog lang niet zeker dat Ferrari een entree in de Formule E overweegt. "Het is duidelijk dat ik ze er liever bij heb dan niet. Ik denk dat zij het kampioenschap naar het volgende niveau gaan tillen, maar of het een gamechanger wordt moeten we dan nog zien. Het is wel duidelijk dat niets aan hen kan tippen", besluit de voormalig Tele2-topman.

Ferrari reageert

Er is navraag gedaan bij Ferrari, maar volgens een woordvoerder is het merk voorlopig niet bezig met de Formule E. "Onze focus ligt nu op Formule 1 en endurance, en we hebben onlangs bekendgemaakt dat we aan een compleet andere race gaan meedoen. Dat is een op het water", verklaart het team. Ferrari gaat in de toekomst meedoen aan een zeilwedstrijd.