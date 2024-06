Nu er nog vier Formule E-races voor dit seizoen op het programma staan, heeft de organisatie de kalender voor 2024-2025 onthuld. De agenda is tijdens een vergadering van de World Motor Sport Council op dinsdag goedgekeurd, waardoor het elektrische kampioenschap volgend seizoen een recordseizoen van zeventien races heeft. Deze worden op elf verschillende circuits verreden. Nyck de Vries en Robin Frijns weten dus wat hen te wachten staat.

Een opvallende nieuwkomer is de E-Prix in Miami. Het NASCAR en IMSA-circuit Homestead-Miami Speedway wordt de plek waar de coureurs hun race rijden. Het parcours neemt de plek over van Portland, waar de afgelopen jaren werd geracet. Op 12 april staat de race in Florida op de kalender. De coureurs rijden een stuk van de road course en er wordt ook een stuk van de oval gebruikt. "We denken dat het een heel mooi circuit is. Het past bij onze stijl van racen", vertelt Formule E CEO Jeff Dodds in gesprek met Motorsport.com. "De naam Miami is voor ons ook aantrekkelijk, aantrekkelijker dan Portland."

Er staan ook een paar nog te bepalen locaties op de kalender, waaronder voor de race op 8 maart 2025. Hoewel het nog niet helemaal zeker is, heeft Motorsport.com vernomen die plek ingevuld wordt door een E-Prix in Thailand. Dat zal een primeur woorden voor het Zuidoost-Aziatische land. Op 14 en 15 februari 2025 staat Saudi-Arabië op de rol, maar waar is nog niet bekend. Dit seizoen was dat in Riyad, maar het is nog zeer de vraag of daar volgend jaar weer geracet wordt. Opvallend is dat er maar drie Europese races op de kalender staan. Dit jaar stond de race in Misano nog in het rijtje met Monaco, Berlijn en Londen, maar volgend jaar valt dat circuit van de kalender. Jakarta keert daarentegen terug na een jaar afwezigheid.

Monaco heeft een primeur voor de eigen E-Prix te pakken. Voor het eerst gaan de coureurs daar een double-header afwerken. Op 3 en 4 mei gaan de volledig elektrisch aangedreven auto's door het prinsdom rijden.

Zoals gewend rijden de Formule E-coureurs ook komend seizoen veel op stratencircuits en circuits die speciaal ingericht zijn voor de klasse. "Dat past bij ons DNA", vertelt Dodds daarover. "De kalender is echt een mix, met de favoriete circuits. We hebben er teams, fabrikanten en fans over gehad, we willen graag continuïteit met de kalender bieden."

Racen in twee jaar

De Formule E begint op 7 december dit jaar in Sao Paulo en het seizoen loopt door tot 27 juli 2025 in Londen. Daarmee wordt er zowel in 2024 als 2025 geracet. Het is voor het eerst sinds 2019-2020 dat de elektrische klasse het seizoen in twee kalenderjaren afwerkt.

Kalender Formule E 2024-2025