De terugkeer in de Formule E is voor Nyck de Vries tot nu toe niet echt succesvol. Na de races in Mexico, de twee in Saudi-Arabië en de E-Prix van Sao Paulo staat de voormalig kampioen onderaan in het kampioenschap met nog geen enkel punt op zijn naam. In de kwalificaties gaat het nauwelijks beter, want in alle drie de weekenden slaagde hij er niet in om door te stoten naar de Duels. Toch is de coureur uit Friesland helemaal niet zo ontevreden over het weekend in Brazilië, want de Mahindra's waren een stuk competitiever dan de voorgaande E-Prix'.

"Ik voel me eigenlijk heel goed. Over het algemeen zien we dat we heel wat progressie hebben geboekt en ik ben ervan overtuigd dat punten voor het grijpen lagen", vertelt De Vries na afloop van de race in Sao Paulo. "Het was weer een chaotische race, waarin aan het einde van de race leeglopende batterijen weer een grote rol speelden." Tijdens het treffen in Sao Paulo lag De Vries nog wat hoger dan de tiende eindpositie, maar na wat duw en trekwerk zakte hij nog verder weg. "Er zaten echt punten in. Door externe factoren lukte het niet om die onze kant op te laten komen, maar ondanks dat was het best een positief weekend."

Teamgenoot Edoardo Mortara lukte het wel om naar de Duels-fase van de kwalificatie te gaan en pakte een zesde startpositie mee, maar in de race zette hij die positie niet om in punten. Uiteindelijk werd de Zwitser slechts twaalfde. Desondanks is het niet alleen maar negativiteit dat overheerst bij de ervaren coureur. "Over het hele weekend gezien moet ik erkennen dat het best positief was. We waren een stuk competitiever", legt hij na afloop van de race uit. "Vanaf plek zes beginnen was wel moeilijk. We hadden al snel wat problemen en kwamen met anderen in aanraking. We finishten wel, maar het was niet goed voor ons. We hadden last de botsingen, veroorzaakt door de optimistische moves van onze tegenstanders. Ik weet zeker dat het de volgende keer beter gaat."