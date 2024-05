Evans wint E-Prix van Shanghai, eerste punten De Vries

Jean-Eric Vergne en Oliver Rowland deelden de voorste startrij voor de eerste E-Prix van het Formule E-weekend in Shanghai, waar werd gereden op een verkorte configuratie van het Formule 1-circuit. Robin Frijns had zich als negende gekwalificeerd, Nyck de Vries als dertiende.

Van groot belang was de kwalificatie echter niet. Van tevoren was al duidelijk dat een groot deel van de wedstrijd in het teken zou staan van energie sparen. Dat gebeurde inderdaad: pas in de laatste pakweg zeven van in totaal 29 ronden ging het tempo omhoog. In de eerste 22 ronden bleef het veld bijzonder compact, waardoor er tal van positiewisselingen waren. Onder meer Frijns en De Vries gingen nog even aan kop.

Het hele veld zat lange tijd binnen vier á vijf seconden. Nadat er voldoende energie was gespaard, gingen de rondetijden omlaag en kwam de strijd om de winst pas écht tot leven. Frijns kon zich met dat gevecht niet bemoeien. De Nederlander bevond zich lang in kansrijke positie, maar spinde in de 21ste ronde zonder contact te hebben gemaakt met een andere rijder. Frijns kon na een snelle ‘360’ verder, maar viel wel terug tot P18. De Vries lag op dat moment zesde.

In de 23ste ronde pakte Mitch Evans de leiding af van Pascal Wehrlein, maar laatstgenoemde heroverde twee ronden later de koppositie. Daarvoor stak hij wel de chicane af. Die actie leverde Wehrlein echter niet de winst op. Evans bleef in de slotronden aandringen bij de voormalig Formule 1-coureur, waarbij de twee meermaals zij-aan-zij over het Shanghai International Circuit gingen. In de laatste ronde sloeg Evans in bocht 1 zijn winnende slag.

Achter Evans finishte Wehrlein als tweede, na Nick Cassidy in de andere Jaguar wel achter zich te hebben kunnen houden in een spannend gevecht met zelfs licht contact. Cassidy baalde behoorlijk van zijn derde plek, vooral omdat hij zijn land- en teamgenoot Evans in de slotfase niet mocht passeren ondanks meer energie te hebben.

Rowland werd vierde, voor Antonio Felix da Costa, Jake Dennis en Vergne. De Vries viel in de slotfase terug tot P8, maar pakte wel zijn eerste punten van het seizoen. Sebastien Buemi en Stoffel Vandoorne completeerden de top-tien. Maximilian Günther finishte eigenlijk als negende, maar incasseerde na afloop een tijdstraf wegens het veroorzaken van een botsing. Frijns eindigde op P13, buiten de punten.

In het klassement gaat Cassidy nog steeds aan kop. De Nieuw-Zeelander heeft nu 155 punten, dertien stuks meer dan nummer twee Wehrlein. Laatstgenoemde moest zich na afloop met Evans bij de stewards melden voor het incident waarbij Wehrlein de chicane afsneed, maar het verdict luidde: no further action.

Zondag is er nog een E-Prix in Shanghai, deze begint rond 9.00 uur Nederlandse tijd.

De uitslag van de eerste E-Prix van Shanghai: