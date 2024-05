Da Costa wint tweede E-Prix van Shanghai, Frijns negende

Antonio Felix da Costa had zich als derde gekwalificeerd voor de tweede race van het Formule E-weekend in Shanghai, waar werd gereden op een verkorte configuratie van het Formule 1-circuit. De Portugees deelde de tweede startrij met Nyck de Vries, voor wie het zijn beste kwalificatie van het seizoen was. Jake Hughes vertrok vanaf pole-position, met Stoffel Vandoorne naast zich op de voorste rij. Klassementsleider Nick Cassidy kwam vanaf P5 en had daarmee een goede kans om uit te lopen op zijn naaste belager Pascal Wehrlein, die zich als dertiende moest oplijnen. Robin Frijns bleef in de kwalificatie steken op P20.

Allesbepalend voor de race was de kwalificatie echter zeker niet. Net als zaterdag, in de door Mitch Evans gewonnen eerste E-Prix van Shanghai, stond de wedstrijd zondag lange tijd in het teken van energie sparen. De tweede race was weliswaar één ronde korter dan het zaterdagse treffen - 28 om 29 ronden - niettemin deden de coureurs het opnieuw lang relatief rustig aan.

Het veld bleef derhalve lang bij elkaar, met tal van positiewisselingen. Toen het in de laatste ronden dan eindelijk losging, was Wehrlein al kansloos voor punten. De voormalig Formule 1-coureur had een lekke linkerachterband opgelopen na een tikje van Sam Bird. Wehrlein kon zijn weg wel vervolgen na een bezoek aan de pitstraat, maar reed nadien op grote achterstand.

De Vries reed na zijn goede kwalificatie lang in de kopgroep, maar ook hij kreeg een tik van Bird. Bij het aanremmen voor de chicane was Bird veel te enthousiast, waarmee hij De Vries in de rondte tikte. De Nederlander kon na een spin verder, maar was ver teruggevallen en zou zich niet meer in de top-tien melden. Bird zelf viel uit na zijn optimistische inhaalpoging.

Op het moment dat het tempo voor de slotronden werd opgevoerd, voerde Da Costa al het veld aan en hij gaf de koppositie niet meer uit handen. De Portugees won met zes tienden van een seconde voorsprong op nummer twee Hughes. Norman Nato completeerde het podium, voor Cassidy. De Nieuw-Zeelander reed de wedstrijd uit met een beschadigde voorvleugel, na contact met Hughes in de negentiende ronde. Door de problemen van Wehrlein verstevigde Cassidy de leiding in het klassement. Hij heeft nu 167 punten, 25 stuks meer dan zijn Duitse concurrent.

Zaterdag-winnaar Evans werd vijfde, voor Vandoorne, Jean-Eric Vergne en Maximilian Günther. Frijns reed vanaf P20 een keurige race en besloot deze op P9. Oliver Rowland pakte het laatste punt, De Vries strandde na de tik van Bird op P16.

De volgende Formule E-races zijn over vijf weken, in het weekend van 29 en 30 juni in Portland.

