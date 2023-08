Er is een einde aan de samenwerking tussen Robin Frijns en het Formule E-team van Abt gekomen. De Nederlander stapte na vorig jaar over van Envision naar de Duitse renstal, maar het werd geen gelukkig huwelijk. Frijns scoorde slechts zes punten en werd daarmee 22e in de WK-stand. Het seizoen begon ook al op slechte wijze voor de Limburger. Hij brak tijdens de eerste race in Mexico zijn pols. Vier races later kon de 31-jarige Frijns pas terugkeren. Het hoogtepunt van de samenwerking was tijdens de kwalificatie voor de tweede race op Tempelhof in Berlijn. De Nederlandse coureur greep daar onverwacht de pole.

Abt-teambaas Thomas Biermeier kon na de kwalificatie voor de zondagse ePrix van Londen tegenover het medium Ran bevestigen dat Frijns ging vertrekken: "Zijn plannen voor de toekomst passen niet geheel in onze plannen. Robin was een vriend, is mijn vriend en zal altijd mijn vriend blijven."

In het geruchtencircuit ging al langer rond dat de Maastrichtenaar zijn dienstverband bij Abt niet zou gaan verlengen. Een terugkeer bij oude werkgever Envision is een serieuze optie. Nick Cassidy staat op het punt om naar Jaguar over te stappen, Sam Bird verlaat die renstal. Frijns reed tussen 2018 en 2022 al voor Envision en wist in die periode twee races te winnen.

Vettel opvolger?

Biermeier liet nog in het midden wie komend seizoen de opvolger van de Limburger wordt, maar lichtte wel een tipje van de sluier op: "Het is misschien een coureur uit Zwitserland die veel met het milieu en duurzaamheid bezig is." Daarmee wordt de link met viervoudig F1-kampioen Sebastian Vettel veelvuldig gelegd. De Duitser was tijdens de laatste jaren van zijn Formule 1-carrière veel bezig met het onder de aandacht brengen van de milieuproblematiek en woont tegenwoordig in Zwitserland. Daarmee zou de bekende coureur weer zijn rentree maken in de autosport, nadat hij vorig jaar zijn loopbaan in de Formule 1 beëindigde.