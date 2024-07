De Formule E-weekend in Londen is voor Nick Cassidy alleen maar memorabeler geworden. Hij ging het weekend in als kampioenschapsleider, maar in de E-Prix op zaterdag bleef hij puntloos. Ook op zondag leek het niet zijn kant op te vallen. Hij moest namelijk de training aan zich voorbij laten gaan door een probleem met het brake-by-wire-systeem. De Jaguar TCS-coureur sloeg op het belangrijkste moment van het jaar toe, want hij heeft nu het gat naar kampioensleider Pascal Wehrlein gedicht tot vier punten. Tussen Wehrlein en Cassidy zit ook nog Mitch Evans, die ook nog in de race is. In de finale was Cassidy te snel voor de verrassend sterke Maximillian Günther. De Duitser die voor Maserati op de grid staat wist in de halve finale Wehrlein te verschalken. Cassidy versloeg in de halve finales zijn teamgenoot Evans, waardoor de top-drie de E-Prix op zondagavond vooraan mag beginnen.

Eerder in de kwalificatiesessie liet Cassidy al zien dat het qua snelheid goed zat. In de kwartfinale knikkerde hij Robin Frijns eruit, die ondanks de harde klap van zaterdag gewoon in zijn Envision zat. Evans was in de andere halve finale razendsnel en noteerde met een 1.10.200 de snelste tijd van de dag. Daarmee was het voor Stoffel Vandoorne klaar, de Belg moest meer dan twee tienden prijsgeven. Wehrlein was ook sterk in de kwartfinale, want Sam Bird werd met bijna vier tienden verslagen.

Ook in de groepsfase was duidelijk dat dat Cassidy de dramatische zaterdag - waarin hij geen punten wist te bemachtigen - achter zich had gelaten. Hij was in zijn groep de snelste, waarin Frijns, Bird en Wehrlein mee gingen naar de duels. Oliver Rowland - die tot de E-Prix op zaterdag nog een theoretische titelkans had - viel vroegtijdig af. In de andere groet was Günther de snelste. Hij nam Evans, Vandoorne en Vergne mee. Nyck de Vries was kansloos en eindigde onderaan in Groep B.

De ultieme apotheose in de Formule E begint zondag om 18.03 Nederlandse tijd in Londen.