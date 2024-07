Maserati heeft Jake Hughes en Stoffel Vandoorne bevestigd voor het Formule E-seizoen 2024-2025. Het duo vervangt Maximilian Gunther en Jehan Daruvala. Vandoorne vertrekt bij DS Penske, maar blijft met zijn overstap naar Maserati binnen de Stellantis-familie. De deal hing al langer in de lucht maar is nu formeel bevestigd. “Ik ben zeer blij volgend jaar over te stappen naar Maserati MSG Racing en ik ben trots geassocieerd te worden met zo’n iconische naam in de autosport”, aldus de Belg. “Ik kijk uit naar de samenwerking met het team. Hoewel ik niet eerder direct met hen heb samengewerkt, ken ik hen goed van mijn tijd bij DS Penske, maar ook uit mijn tijd bij Mercedes toen we de aandrijflijn deelden met Venturi. Het is een geweldige groep mensen, zeer vaardig, zeer toegewijd. Ik kijk ernaar uit om samen naar voren te komen.”

Vandoorne krijgt gezelschap van Jake Hughes, die overkomt van McLaren. Hij toonde de afgelopen twee seizoenen regelmatig zijn snelheid met vier pole-positions. In Shanghai stond hij dit jaar voor het eerst op het podium. “Ik ben dolblij me te voegen bij Maserati MSG Racing. Het succes dat het team heeft behaald spreekt voor zich. Op persoonlijk vlak heb ik al eerder met het team gewerkt. Ik ken hen dus goed en kijk uit naar de terugkeer.”