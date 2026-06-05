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Piastri slaat alarm na moeizame vrijdag: "Een seconde tekort"

McLaren kende een lastige start van het GP-weekend. Oscar Piastri kwam in Monaco ongeveer een seconde tekort op Ferrari en ziet nog flink werk voor de nachtelijke analyses.

Jules de Graaf
Jules de Graaf
Bewerkt:
Oscar Piastri, McLaren

Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Oscar Piastri heeft na de vrijdagtrainingen voor de Grand Prix van Monaco erkend dat McLaren voorlopig snelheid tekortkomt ten opzichte van Ferrari. De Australiër eindigde de dag op aanzienlijke afstand van de snelste tijd en gaf toe dat het team nog geen duidelijke oplossing heeft gevonden voor het gebrek aan tempo.

"Het voelde op zich wel oké, maar gewoon niet zo snel als we zouden willen", vertelde Piastri na afloop van de tweede vrije training. "We hebben wat vooruitgang geboekt tussen de eerste en tweede training, maar we gingen van anderhalve seconde achterstand naar ongeveer een seconde. Het was voor ons een moeilijke dag."

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Ferrari maakte op vrijdag een sterke indruk op het stratencircuit. Piastri had vooraf al verwacht dat de Italiaanse renstal competitief zou zijn, maar de omvang van het verschil kwam toch als een tegenvaller. "We verwachtten dat Ferrari snel zou zijn en dat zijn ze ook. Maar we hadden gehoopt een stuk dichterbij te zitten."

De WK-leider gaf tegelijkertijd aan dat McLaren niet direct beschikt over een duidelijke route richting verbetering. Door de beperkte afstelmogelijkheden in de huidige generatie Formule 1-auto's verwacht hij geen wondermiddel voor de zaterdag.

"Er is tegenwoordig eigenlijk niets waarmee je de auto volledig op zijn kop kunt zetten", aldus Piastri. "We gaan zeker proberen iets te vinden, want dat moeten we ook. Maar ik heb op dit moment geen geweldig idee."

Naast het gebrek aan snelheid kreeg McLaren vrijdag ook te maken met een technisch probleem bij Lando Norris. De Brit kwam in de tweede training vroegtijdig stil te staan, waardoor het team kostbare data misliep.

Naast het gebrek aan snelheid kreeg McLaren vrijdag ook te maken met een technisch probleem bij Lando Norris. De Brit kwam in de tweede training vroegtijdig stil te staan, waardoor het team kostbare data misliep.

Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Naast het gebrek aan snelheid kreeg McLaren vrijdag ook te maken met een technisch probleem bij Lando Norris. De Brit kwam in de tweede training vroegtijdig stil te staan, waardoor het team kostbare data misliep.

Chief designer Rob Marshall kon na afloop nog niet exact aangeven wat de oorzaak was. "We weten het nog niet definitief. Er was een elektrisch probleem waardoor de auto uitschakelde. We hebben nog niet genoeg tijd gehad om alle data door te nemen, dus het kan van alles zijn, maar het is in ieder geval elektrisch."

Marshall zag tegelijkertijd aanknopingspunten in de data van Piastri. Volgens hem lag een belangrijk deel van het probleem in het eerste gedeelte van de ronde, terwijl McLaren later op het circuit competitiever oogde.

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"Ik denk dat we de auto nog wel wat kunnen verbeteren", zei Marshall. "We hadden het vooral lastig in het eerste deel van de ronde. In sector twee en drie werden we competitiever. Dat kan met bandentemperatuur te maken hebben of met iets anders. Maar vooral in de eerste helft van de ronde hebben we nog werk te doen."

Voor McLaren wacht daardoor een drukke avond in Monaco. Waar Ferrari voorlopig de toon zet, moet Piastri op zoek naar antwoorden om op zaterdag weer aansluiting te vinden.

VT2

Alle statistieken
 
Pos Coureur # Chassis Motor Ronden Tijd Interval Banden Km/u
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 36

1'13.026

   S  
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 36

+0.111

1'13.137

 0.111 S  
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 35

+0.168

1'13.194

 0.057 S  
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 35

+0.379

1'13.405

 0.211 S  
5 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 35

+0.503

1'13.529

 0.124 S  
6 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 24

+1.061

1'14.087

 0.558 S  
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 31

+1.062

1'14.088

 0.001 S  
8 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 34

+1.068

1'14.094

 0.006 S  
9 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 35

+1.333

1'14.359

 0.265 S  
10 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 37

+1.430

1'14.456

 0.097 S  
Volledige uitslag

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