Hadjar na crash: "Vertrouwen terug, nu Mercedes aanvallen"

Isack Hadjar heeft een bewogen openingsdag achter de rug. De Red Bull Racing-coureur crashte in de eerste vrije training, maar wist later op de dag alsnog belangrijke kilometers af te werken. Ondanks de tegenslag houdt de Fransman vertrouwen in het potentieel van zijn auto en kijkt hij voorzichtig optimistisch naar de rest van het weekend.

De dag begon nochtans veelbelovend voor Hadjar. De Fransman voelde zich steeds comfortabeler in de auto en was bezig aan een reeks sterke ronden, totdat het misging. Juist op het moment dat zijn vertrouwen groeide, verloor hij onverwacht de controle over de achterkant van de wagen.

"Het ging eigenlijk best goed", blikte Hadjar terug. "Ik reed goede ronden en kreeg steeds meer vertrouwen. Juist toen ik dat vertrouwen begon te krijgen, had ik dat moment."

Volgens de Red Bull-coureur kwam de crash volledig uit de lucht vallen. "Het verraste me echt. Ik had totaal niet verwacht de auto daar te verliezen. Het is bovendien niet een soort crash die je hier vaak ziet, waarbij je de achterkant zo kwijtraakt. Dat maakte het extra verrassend."

Volgens de Red Bull-coureur kwam de crash volledig uit de lucht vallen. "Het verraste me echt. Ik had totaal niet verwacht de auto daar te verliezen. " Foto door: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Dankzij snel herstelwerk van de monteurs kon Hadjar later weer de baan op. De resterende sessie gebruikte hij vooral om het verloren vertrouwen terug te winnen. Daarbij koos hij bewust voor een voorzichtige aanpak.

"Ik probeerde het vertrouwen weer op te bouwen", legde hij uit. "Ik nam eigenlijk geen risico's en verkende ronde na ronde iets meer. Het duurde even voordat ik weer op dat niveau zat."

Toch zag Hadjar voldoende positieve signalen aan het einde van de dag. "Er valt nog veel te vinden, maar tegen het einde voelde het wel redelijk goed. We gaan vannacht bekijken wat we kunnen doen voor morgen."

Met nog een laatste trainingssessie voor de boeg denkt de Fransman dat er ruimte is om een stap vooruit te zetten. Hoewel hij erkent dat de absolute top momenteel buiten bereik lijkt, ziet hij wel kansen om zich in de strijd achter de koplopers te mengen.

"Ik kijk er zeker naar uit om met sommige Mercedessen te vechten", stelde hij. "De top drie teams ogen momenteel erg sterk en zitten in een goede flow. Wij hebben een sterke VT3 nodig om alles goed voor elkaar te krijgen en het gat te verkleinen."

Die uitspraak sluit aan bij de zelfanalyse die Hadjar eerder deze week maakte. De 21-jarige Fransman benadrukte toen dat zijn snelheid ten opzichte van Max Verstappen hem vertrouwen geeft, maar dat hij nog moet afrekenen met incidentele fouten. Vrijdag leverde daarvan direct een voorbeeld op: de snelheid was aanwezig, maar een onverwachte fout kostte hem kostbare trainingstijd. Nu is het aan Hadjar om zaterdag opnieuw de stijgende lijn te vinden en die snelheid om te zetten in een sterk kwalificatieresultaat.