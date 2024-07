Evans houdt titeldroom springlevend dankzij FE-pole in Londen

Dat het Formule E-kampioenschap nog enorm spannend is, dat blijkt wel uit het feit dat voor de laatste double-header van het seizoen in Londen nog zeven coureurs de titel kunnen bemachtigen. De kwalificatie voor de eerste van twee races was daarom belangrijk.

Drie titelkandidaten in groepsfase eruit

De belangrijkste Formule E-kwalificatie van het jaar begon met twee Nederlanders in Groep A. Zowel Nyck de Vries als de in de trainingen erg sterke Robin Frijns moest een plek bij de beste vier zien te bemachtigen. De Vries kwam uiteindelijk net wat te kort, maar Frijns was wel snel genoeg. Verrassend genoeg duikelden kampioenskandidaten Jake Dennis en Nick Cassidy er al uit, waardoor Pascal Wehrlein de lachende derde was. Hij was de enige titelkandidaat die wel uit Groep A wist te komen. Met Frijns en Wehrlein kwamen ook Sébastien Buemi en Oliver Rowland in de top-vier terecht.

In groep B zaten onder andere Mitch Evans, Jean-Éric Vergne en Antonio Felix da Costa, die allemaal nog aanspraak maken op de titel. Da Costa kreeg het tempo niet echt in de Porsche, terwijl Evans direct al sneller was dan de toptijden in Groep A. De tijd van Evans was zo goed, dat hij daarmee direct de snelste tijd noteerde. Nico Müller, Norman Nato en Vergne stootten wel door. Da Costa miste dus de duels en weet dat een FE-titel zeer onwaarschijnlijk is.

Rowland en Vergne stranden in kwartfinale

Rowland en Buemi trapten de kwartfinales af. Rowland hoopte door te gaan, want hij is op papier nog altijd kanshebber voor de titel. Toch was Buemi vanaf het eerste moment in Londen veel sneller dan Rowland. Al bij de eerste sector was het gat meer dan drie tienden. Uiteindelijk liep Rowland nog iets in, maar Buemi won het duel met gemak.

In de tweede kwartfinale was het de beurt aan Frijns en titelkandidaat Wehrlein. Frijns begon sterker, maar door een foutje in de slotfase was de tijd van zijn Duitse concurrent net wat sneller. Een goed resultaat voor Wehrlein, die zodoende Rowland, Cassidy en Dennis al achter zich ziet staan op de startopstelling voor de eerste race later op zaterdag.

Nato en Müller werkten de derde kwartfinale af. Nato begon goed aan zijn ronde en hield tot aan de finish Müller achter zich. Voor Evans was de kwalificatie ook van belang, want zijn titeldromen zijn al helemaal levend nu teamgenoot Cassidy er al vroeg uitlag. Hij moest Vergne uitschakelen om door te gaan en dat lukte met vlag en wimpel. Evans was zelfs de snelste van de kwartfinales, met een ruime marge ten opzichte van de rest van het veld.

Evans deelt gevoelige tik uit

In de eerste halve finale kon Wehrlein de concurrentie een dreun uitdelen door de finale te bereiken, maar Buemi gaf die plek niet zomaar weg. Sterker nog: Buemi liet zien dat hij nog altijd een topcoureur is en schakelde Wehrlein uit. In de andere halve finale kon Evans daardoor goede zaken doen voor zijn titelaspiraties. Hij zou namelijk als enige titelkandidaat de pole kunnen bemachtigen, wat in FE ook drie punten oplevert. Dat lukte Evans ook, want hij was net iets sneller dan Nato, die daardoor achter een pole-position voor de E-Prix van Londen viste.

De finale werd zodoende een duel tussen Evans en Buemi. Gezien de slechte startpositie van Cassidy zou Evans later op zaterdag zomaar de nieuwe kampioenschapsleider kunnen zijn als hij de pole zou bemachtigen. Buemi begon echter vliegend aan de finale, maar naarmate de sessie vorderde was Evans de snelste. Zo heeft hij een uitstekende uitgangspositie voor de titelstrijd te pakken.

Zaterdag om 18.03 uur Nederlandse tijd staat de eerste E-Prix in Londen op het programma. Zondag volgen de laatste kwalificatie en race van het seizoen.