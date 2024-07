Frijns naar ziekenhuis na E-Prix Londen, Wehrlein zet stap naar FE-titel

De Formule E is dit weekend in Londen voor een zeer spannende double-header, waarin de nieuwe wereldkampioen gekroond zal worden. In die strijd deden voorafgaand aan de eerste race op het ExCeL London Circuit nog zeven coureurs mee, waarbij Nick Cassidy als klassementsleider de beste papieren in handen had met 167 punten achter zijn naam. Veel zou hij er in de eerste race niet gaan bijschrijven, want in de kwalificatie kwam hij niet verder dan de zeventiende plek. Ook Mitch Evans, Pascal Wehrlein, António Félix da Costa, Oliver Rowland, Jean-Éric Vergne en Jake Dennis maakten nog aanspraak, al moesten die wel meer op een wonder hopen in Groot-Brittannië.

Al in de openingsronde was het duwen en trekken op het krappe circuit, dat deels door het evenementengebouw gaat. Die gevechten liepen slecht af voor Robin Frijns, die door Dennis wijd geforceerd werd en daarbij tegen de baanafzetting kwam. Hoewel het op relatief lage snelheid gebeurde, was de Envision-auto te beschadigd om door te gaan. Uiteindelijk bleek het ook nog wel wat met Frijns zelf gedaan te hebben: het team bevestigde na de race dat de Nederlander naar het ziekenhuis is gebracht voor controles. Het was botte pech voor Frijns, die vorig jaar al geopereerd moest worden nadat hij zijn pols had gebroken bij de seizoensopener in Mexico.

Dennis maakt slechte beurt

Als gevolg van de crash kwam de safety car in actie, waarna in ronde vijf de race hervat werd. Cassidy was toen naar P15 opgeklommen en wilde zijn eerste van twee Attack Mode-activeringen pakken, maar hij miste een van de sensoren en dus moest hij het later opnieuw proberen en verloor hij onbedoeld weer terrein. Dat kon een ronde later nog niet, omdat Dennis en Vergne in het midden van de bocht stil stonden na een inhaalpoging van de wereldkampioen van 2023. Dennis vocht zich wel weer een weg terug naar voren en haalde Cassidy in, maar beschadigde bij die actie de stuurstang van Cassidy. Het ging toen van kwaad tot erger voor hem, want even later volgde er contact met Stoffel Vandoorne waardoor hij in de muur in bocht 7 kwam te staan.

In ronde 7 ging het al fout tussen twee titelkandidaten. Rowland oogde te optimistisch in de laatste bocht en stuurde zichzelf en Da Costa de muur in. Daarmee kwam er een einde aan de titeldromen van Da Costa - Rowland kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor het incident. Niet veel later was het opnieuw Dennis die betrokken was bij een incident, opnieuw met Cassidy. Dennis maakte zodoende een slechte beurt tijdens deze race, waarin hij meerdere tijdstraffen zou verzamelen voor zijn rijgedrag.

Spannende driestrijd op zondag

Vooraan barstte er een strijd los om de leiding, waarbij Evans Buemi naar de tweede plek verwees terwijl Wehrlein richting het duo kroop en naar de tweede plaats ging. In ronde 22 zette de Duitse oud-F1-coureur een belangrijke inhaalactie in: hij ging in bocht 1 voorbij aan Evans en nam de leiding over. Vervolgens voerde hij, mede door zijn Attack Modes, het tempo op. In ronde 27 werd het nog wel spannend toen hij zijn tweede Attack Mode pakte, want toen kwam Evans langszij. Hij wist echter zijn positie te verdedigen en kon zo weer een kleine voorsprong opbouwen.

Die voorsprong was echter niks meer waard toen de safety car opnieuw in actie moest komen na een incident tussen Sacha Fenestraz en Norman Nato. Laatstgenoemde kreeg een tik en knalde tegen de baanafzetting aan. Na een korte neutralisatie werd de race hervat, een herstart die Maximilian Günther snel zal willen vergeten. Hij lag tweede toen hij door een technisch probleem zijn Maserati aan de kant moest zetten. Dat leidde tot een full course yellow. Nadien kwam Wehrlein niet meer onder druk te staan en zodoende sloeg hij de grootste slag in de strijd om de titel. Het was zijn derde zege van het seizoen en daardoor ging hij van de gedeelde tweede plaats naar de leiding in het WK.

Voor de laatste race van het seizoen, op zondag, geniet Wehrlein nu een voorsprong van slechts drie punten op Evans. Cassidy scoorde nog zes punten en heeft nog uitzicht op de titel met zeven punten achterstand. Deze drie zullen in de laatste race strijden om de Formule E-titel, de rest van de voorheen zeven kandidaten is afgevallen. Nyck de Vries had een prima race in Londen: hij greep net naast het podium, maar pakte een keurige vierde plaats namens Mahindra.

Uitslag Formule E E-Prix Londen I