Kampioenschapsleider Nick Cassidy en Mitch Evans voerden in de slotfase van de eerste E-Prix van de double-header in Portland lange tijd het veld aan, desondanks moest Jaguar aan het einde van de rit genoegen nemen met een schamele achtste plaats. In de voorlaatste ronde ging Cassidy vanuit leidende positie wijd in bocht 10, waarna hij spinde en terugviel tot buiten de punten: P19.

Evans zag het voor zich gebeuren en kreeg na het wegvallen van zijn team- en landgenoot de koppositie in de schoot geworpen. De Nieuw-Zeelandse Jaguar-coureur kwam ook als eerste over de finish, maar kreeg een tijdstraf van vijf seconden opgelegd omdat hij eerder in de wedstrijd een botsing met Jake Hughes had veroorzaakt. Daardoor viel Evans, die vanaf pole-position was gestart, terug naar P8 in de eindrangschikking. Bij het contact met Hughes was de voorvleugel van Evans beschadigd geraakt, terwijl Hughes een lekke band opliep.

Pascal Wehrlein had met het teleurstellende Jaguar-resultaat uitstekende zaken kunnen doen in de titelstrijd, maar hij profiteerde niet. De Porsche-coureur speelde op de Portland International Raceway geen rol in de strijd om de overwinning en bleef steken op P10. Daarmee verkleinde Wehrlein zijn achterstand op WK-leider Cassidy met slechts één punt, tot 24 punten: 167 om 143. Nummer drie Evans liep ondanks zijn straf zelfs in op Wehrlein; hij heeft nu 140 punten.

Antonio Felix da Costa knokte in de eerste race van het Formule E-weekend in Portland met de Jaguar-coureurs om de overwinning en pakte door hun problemen uiteindelijk de volle buit, waarmee de Portugees nu drie van de laatste vier races heeft gewonnen. Robin Frijns, als derde gestart, reed ook een goede wedstrijd. De Nederlander was vrijwel de hele race in de kopgroep te vinden en werd daarvoor beloond met een tweede plaats, op 0,4 seconde van Da Costa. Jean-Eric Vergne knokte zich vanaf P14 naar de laatste podiumplek.

Nyck de Vries greep naast de punten. De Nederlander ging als twintigste van start, na het incasseren van een gridstraf van drie posities wegens een aanvaring met Jehan Daruvala in de vorige race, en eindigde als twaalfde.

Zondag is de tweede E-Prix van Portland. Deze begint om 23.00 uur Nederlandse tijd.

