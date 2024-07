Wickens test Formule E-auto: “Wil terugkeren op hoogste niveau”

Robert Wickens verruilde de DTM in 2018 voor de IndyCar Series. In de hoogste openwielraceklasse van de Verenigde Staten kende hij een goed debuutjaar, totdat het op Pocono vreselijk mis ging. Wickens vloog op hoge snelheid in de hekken, liep zware verwondingen op en raakte zelfs gedeeltelijk verlamd.

Vrijdag reed Wickens voor het eerst sinds die zware crash weer met een formulewagen. De 35-jarige Canadees testte met een Formule E-auto op de Portland International Raceway, afgelopen weekend het decor voor een double-header in de elektrische raceklasse. Wickens ging in totaal elf keer het Amerikaanse circuit rond. “Het waren slechts enkele ronden, maar ik heb echt genoten van deze ervaring. Het smaakt naar veel meer”, reageerde hij na de test. “Hopelijk leidt dit tot meer kansen in de toekomst en mogelijk zelfs een rookietest.”

Wickens, die een auto met handbediening nodig heeft om te kunnen racen, heeft een terugkeer op het hoogste niveau nog zeker niet uit zijn hoofd gezet. “Het gaat mij niet zozeer om formulewagens; het is het hoogste niveau in de autosport waarop ik wil racen. Of het nou IMSA, WEC of Formule E is”, zei Wickens tegen Motorsport.com. “Ik wil weer tegen ‘s werelds beste coureurs racen, zoals ik voor mijn ongeluk al deed in IndyCar en DTM. Het doel is nu om die rookietest te krijgen en zoals iedere andere coureur beoordeeld te worden.”

In 2022 maakte Wickens zijn rentree in de autosport. Dat deed hij in de IMSA Michelin Pilot Challenge, een klasse in het voorprogramma van het IMSA SportsCar Championship. Afgelopen seizoen werd Wickens samen met Harry Gottsacker in een door Bryan Herta Autosport gerunde Hyundai kampioen in de TCR-klasse.