Honda kampt met hevige vibraties: "Werd als gevaarlijk beschouwd"

Honda werkt momenteel dag en nacht om ernstige vibratieproblemen met zijn power unit op te lossen voor de seizoensopener in Australië, komend weekend in Melbourne. Na succesvolle jaren met Red Bull Racing voorziet het Japanse merk vanaf dit seizoen Aston Martin van motoren. De start van de nieuwe samenwerking verliep moeizaam. Tijdens de shakedown in Barcelona werd maar weinig gereden, doordat de nieuwe wagen van Aston Martin pas laat gereed was. Vervolgens beperkten diverse problemen — aan zowel de auto als de power unit — het testprogramma verder gedurende de twee wintertests in Bahrein. Aston Martin maakte uiteindelijk slechts 2.115 testkilometers, iets meer dan een derde van bijvoorbeeld Mercedes en Ferrari en iets meer dan de helft van nieuwkomer Cadillac.

Omdat Aston Martin het enige team is dat met Honda-motoren rijdt, betekent dit ook dat de nieuwe krachtbron uit Sakura aanzienlijk minder kilometers heeft afgelegd dan die van de concurrentie. Op de laatste testdag in Bahrein moest Aston Martin zelfs vroegtijdig stoppen omdat de reservebatterijen op waren; het bleef die dag steken op zes installatieronden.

In gesprek met Japanse media, waaronder de Japanse editie van Motorsport.com, geeft Honda meer uitleg over de problemen. Hevige trillingen afkomstig van de V6-verbrandingsmotor blijken veel schade aan de batterij te veroorzaken. "De abnormale trillingen die tijdens de tests werden waargenomen veroorzaken schade aan de batterij. Dat was de belangrijkste reden voor het stilzetten van de auto", verklaart Ikuo Takeishi van Honda de korte laatste testdag van Aston Martin op het circuit van Sakhir. "We hebben de wagen stilgezet omdat we vonden dat verder rijden in die toestand niet verantwoord was. Het was niet zo dat er direct een ongeluk dreigde, maar het werd wel als gevaarlijk beschouwd."

"Doel: competitief zijn op Suzuka"

Takeishi vertelt dat Honda de problemen met de power unit onderzoekt en aan een oplossing werkt, in combinatie met aanpassingen aan het chassis door Aston Martin. Hij benadrukt dat het nog te vroeg is om te concluderen dat het ontwerp van de batterij zelf het probleem vormt. Omdat de oorzaak waarschijnlijk niet bij één enkel onderdeel ligt, vreest Honda dat een snelle oplossing geen garantie is.

"De trillingen hebben de batterij beschadigd, dus we kunnen niet zeggen dat de batterij zelf het probleem is", legt Takeishi uit. "Je kunt het zien alsof het batterijsysteem door elkaar wordt geschud in de auto. Het bevestigingsgebied van de batterij trilt. Als dit binnen onze verwachtingen was gebleven, hadden we kleine aanpassingen kunnen doen. Nu lijken we echter met een vrij complexe situatie te maken te hebben. Als de oorzaak bijvoorbeeld duidelijk bij de transmissie of de motor lag, was het veel eenvoudiger geweest om dit aan te pakken. Maar vermoedelijk veroorzaken meerdere componenten samen deze trillingen. Daardoor is het onzeker of het aanpassen van één onderdeel voldoende zal zijn en kunnen we niet uitsluiten dat dit probleem langer aanhoudt. Desondanks ben ik vastbesloten het zo snel mogelijk op te lossen."

Dit betekent waarschijnlijk dat Aston Martin en Honda ook in de openingsfase van het seizoen aanzienlijk gehinderd zullen zijn. Honda hoopt de motor voor de thuisrace in Japan, de derde ronde van het seizoen, in competitieve staat te krijgen. "Ik wil de trillingen vóór de seizoensstart verminderen, maar mijn doel is om de auto voor Suzuka competitief te maken", besluit Takeishi.