Robert Wickens reed meerdere jaren in de Deutsche Tourwagen Masters toen hij in 2018 de overstap maakte naar de IndyCar. Hij nam namens Schmidt Peterson Racing deel aan de Amerikaanse raceklasse. In de Indy 500 kwam hij als negende over de streep. Hij zou dat seizoen niet afmaken na zijn horrorcrash op Pocono, waarbij hij tegen de hekken vloog en een ernstige dwarslaesie opliep.

Wickens werkte lang aan zijn herstel en heeft geracet in de IMSA Challenge series met het fabrieksteam van Hyundai, Bryan Herta Autosport. Hij reed met de Elantra N TCR-auto vaak aan kop en won meerdere races. Nu heeft de Canadees zijn zinnen gezet op een terugkeer in een topklasse in de autosport: de IndyCar. Hij wil namelijk in 2024 deelnemen aan de Indy 500. "Het zou een geweldige kans zijn om deel te nemen aan de Indy 500", zegt Wickens in gesprek met Motorsport.com.

"Als ik in 2024 op de grid kan staan van de Indy 500, wat dan de 108ste editie zou zijn, zou ik de eerste met een handicap zijn. Ik had nooit gedacht dat dat mijn nalatenschap zou zijn. Maar als dat is wat het is, dan zou dat behoorlijk gaaf zijn om te doen. En het zou fantastisch zijn voor ruggenmerg bewustzijn. Het zou volgens mij geweldig zijn voor mensen die worstelen met iets, om te laten zien dat je alles kunt bereiken in het leven als je een goed ondersteuningssysteem hebt en heel hard werkt en een positieve instelling hebt", aldus Wickens.

Wickens liep bij de crash in Pocono ernstige verwondingen op, waaronder een dwarslaesie, een thoracale wervelfractuur, een nekfractuur, scheenbeen- en kuitbeenbreuken in beide benen, breuken in beide handen, een gebroken rechteronderarm, een gebroken elleboog, een hersenschudding, vier gebroken ribben en een longkneuzing. Maar het was het stilvallen van zijn neurologisch herstel van de dwarslaesie dat zijn spierfunctie in zijn onderste ledematen heeft beperkt. In zijn dagelijks leven gebruikt hij nu een rolstoel, hoewel hij met enige steun kan staan.

"Voor mij zou het al een prestatie op zich zijn om weer in een IndyCar te stappen en rondjes te rijden", zegt Wickens. "We moeten een auto aanpassen met handbediening, om te zien of het mogelijk is. Op dit moment zitten we in de fondsenwerving en proberen we een partner te vinden die ons wil helpen bij het aanpassen van de IndyCar, want zoals je je kunt voorstellen is dat niet gratis. Zodra we iets hebben, kunnen we gaan nadenken over andere opties, andere mogelijkheden. Van daaruit kunnen we evalueren of de Indy 500 een mogelijkheid is, of misschien krijg ik mijn afsluiting daarin en misschien is het gewoon niet mogelijk en dan gaan we onze eigen weg, ga ik me richten op IMSA en andere categorieën."

Nieuwe technologieën

Wickens blijft een vaste waarde in de IndyCar-paddock door zijn rol als rijdersadviseur bij Arrow McLaren. Hij zegt dat hij heeft genoten van zijn tijd in de toerwagens van IMSA, maar voegde eraan toe: "Ik heb het gevoel dat dit slechts het begin is van mijn levensplan om terug te keren naar dat eliteniveau van de autosport. Ik heb het gevoel dat ik daar nog onafgemaakte zaken heb."

Zijn teambaas, Bryan Herta, staat pal achter Wickens' plan om terug te keren naar de IndyCars en gelooft dat het mogelijk is, maar dat het vanuit technisch oogpunt wel wat tijd zal kosten. "Ik denk dat Robert een geweldig inspirerend verhaal is voor ons allemaal," zei Herta. "We zijn geïnteresseerd, we onderzoeken het. Ik denk dat iedereen het graag zou zien. IndyCar heeft het idee ongelooflijk gesteund en staat erg open om het te onderzoeken. Dus niemand zegt 'nee, dat kan niet'. Het zijn veel ja's. En dat is waar we nu staan. We hebben het over het ontwikkelen van technologieën die nog niet bestonden, of nog nooit zijn gebruikt in dat soort toepassingen. En het is niet iets dat je kunt overhaasten. Dus het korte antwoord is dat we het niet weten."