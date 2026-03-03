Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Ernest Knoors: Discussie over compressieratio's is vooral een strategisch spel

Formule 1
Ernest Knoors: Discussie over compressieratio's is vooral een strategisch spel

McLaren ziet 'positief gevoel' bij Norris en Piastri richting openingsrace F1

Formule 1
GP van Australië
McLaren ziet 'positief gevoel' bij Norris en Piastri richting openingsrace F1

Duval ziet Peugeot gat naar WEC-concurrentie niet dichten in 2026: "Geen makkelijk jaar"

WEC
Duval ziet Peugeot gat naar WEC-concurrentie niet dichten in 2026: "Geen makkelijk jaar"

Kalff benadrukt voordeel F1-rookie Lindblad: "Hij hoeft geen dingen af te leren"

Formule 1
Nieuws
Kalff benadrukt voordeel F1-rookie Lindblad: "Hij hoeft geen dingen af te leren"

Drive to Survive erkent fouten rond Verstappen: "Geen complot, maar menselijk falen"

Formule 1
Drive to Survive erkent fouten rond Verstappen: "Geen complot, maar menselijk falen"

Vijf conclusies na de MotoGP Grand Prix van Thailand

MotoGP
GP van Thailand
Vijf conclusies na de MotoGP Grand Prix van Thailand

Mekies prijst Red Bull om eigen motor: "Nieuwe standaard gezet"

Formule 1
Mekies prijst Red Bull om eigen motor: "Nieuwe standaard gezet"

McLaren-teambaas Stella: "F1 moet bereid zijn in te grijpen in 2026-regels"

Formule 1
McLaren-teambaas Stella: "F1 moet bereid zijn in te grijpen in 2026-regels"
Formule 1

Mekies prijst Red Bull om eigen motor: "Nieuwe standaard gezet"

Teambaas Laurent Mekies is onder de indruk van wat Red Bull heeft gepresteerd met zijn eerste zelfgeproduceerde power unit voor de Formule 1.

Rahied Ishaak
Gepubliceerd:

Na een succesvolle samenwerking met Honda heeft Red Bull voor komend F1-seizoen voor het eerst zelf de power unit gebouwd. Het team van Max Verstappen en Isack Hadjar maakte met de nieuwe krachtbron gelijk een goede indruk tijdens de wintertests. Dat maakt teambaas Laurent Mekies trots.

"Het is een volledig nieuwe auto, met onze eerste eigen power unit — om dan te zien dat de auto rijdt alsof alles al jaren samen is, is iets waar ze enorm trots op mogen zijn", looft Mekies het team in een video op het YouTube-kanaal van Red Bull Racing. "Ik denk dat onze mensen opnieuw een nieuwe standaard hebben gezet voor de Formule 1. Om na slechts enkele dagen al op dit niveau te kunnen opereren op het circuit is een enorme prestatie."

Lees ook:

Toch weet Mekies dat Red Bull nog een lange weg te gaan heeft. "We kennen de omvang van de uitdaging die nog voor ons ligt om daar te komen waar we willen zijn", is de Fransman eerlijk. "Het heeft ons wel meteen competitief gemaakt, maar nu begint een ongelooflijke ontwikkelingsstrijd. Wat het voornaamste is, is de wilskracht en de energie die je ziet in de ogen van iedereen — zowel in Milton Keynes als op het circuit — om dat extra risico te nemen, die extra inspanning te leveren, die extra uitdaging aan te gaan om zelfs het kleinste beetje rondetijd te vinden. Als we die mentaliteit behouden, ben ik ervan overtuigd dat we opnieuw mensen kunnen verrassen."

Daarbij ziet Mekies ook een belangrijke rol voor de coureurs, met Verstappen in het bijzonder. "Deze auto’s zijn opnieuw een stuk complexer — zowel aan de kant van de power unit als van het chassis", vervolgt Mekies. "Het brengt verschillende uitdagingen qua technologie met zich mee, waarvoor we nu nog niet alle antwoorden hebben. Daarom is er meer input van de coureur nodig. Deze zal meer werk moeten verrichten, zowel in als buiten de auto. Of je het nou prettig vindt of niet, wij zijn ervan overtuigd dat Max uiteindelijk opnieuw degene zal zijn die alle details van deze reglementen perfect weet te beheersen."

Verstappen geniet van spirit en leercurve

Zelf is Verstappen vooral blij met de spirit binnen Red Bull. "De sfeer binnen het team is goed", vertelt de viervoudig wereldkampioen. "We zijn allemaal heel tevreden over hoe we samenwerken. De tests zijn heel goed verlopen; we hebben veel ronden gereden. Ik ben echt blij met iedereen, met hoe er gewerkt wordt en natuurlijk met hoe deze motor is gebouwd. Het is indrukwekkend om te zien. Wanneer je vervolgens op het circuit komt en de auto ziet, word je weer extra gemotiveerd en zit je meteen weer volledig in de juiste mindset om je voor te bereiden op een lang seizoen."

Verstappen is lang niet altijd positief over het nieuwe reglement, maar kijkt wel uit naar de leercurve die ermee gepaard gaat. "Ik geniet ervan om steeds meer te leren en alles beter te begrijpen", zegt hij. "Uiteindelijk willen we allemaal winnen, toch? We zijn hier om races en kampioenschappen te winnen — dat is uiteraard het doel. Maar we moeten realistisch blijven, want dit jaar weet je het simpelweg nog niet. We hebben nog veel te leren."

Lees ook:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Ernest Knoors: Discussie over compressieratio's is vooral een strategisch spel

Formule 1
Ernest Knoors: Discussie over compressieratio's is vooral een strategisch spel

McLaren ziet 'positief gevoel' bij Norris en Piastri richting openingsrace F1

Formule 1
GP van Australië
McLaren ziet 'positief gevoel' bij Norris en Piastri richting openingsrace F1

Duval ziet Peugeot gat naar WEC-concurrentie niet dichten in 2026: "Geen makkelijk jaar"

WEC
Duval ziet Peugeot gat naar WEC-concurrentie niet dichten in 2026: "Geen makkelijk jaar"

Kalff benadrukt voordeel F1-rookie Lindblad: "Hij hoeft geen dingen af te leren"

Formule 1
Nieuws
Kalff benadrukt voordeel F1-rookie Lindblad: "Hij hoeft geen dingen af te leren"
Vorig artikel McLaren-teambaas Stella: "F1 moet bereid zijn in te grijpen in 2026-regels"

Beste reacties

Meer van
Rahied Ishaak

Honda kampt met hevige vibraties: "Werd als gevaarlijk beschouwd"

Formule 1
Formule 1
Honda kampt met hevige vibraties: "Werd als gevaarlijk beschouwd"

Jos Verstappen derde in BRC-opener: "Wordt uitdagend jaar"

Rally: overig
Rally: overig
Jos Verstappen derde in BRC-opener: "Wordt uitdagend jaar"

Grosjean vergelijkt: "IndyCar in laatste bocht Monaco veel sneller dan F1"

IndyCar
IndyCar
St. Petersburg
Grosjean vergelijkt: "IndyCar in laatste bocht Monaco veel sneller dan F1"
Meer van
Max Verstappen

Vandoorne snapt kritiek Verstappen op F1-auto's: "Bijna doctoraat nodig om te begrijpen"

Formule 1
Formule 1
Vandoorne snapt kritiek Verstappen op F1-auto's: "Bijna doctoraat nodig om te begrijpen"

Mekies: "Rol Max Verstappen bij Red Bull gaat veel verder dan alleen rijden"

Formule 1
Formule 1
Mekies: "Rol Max Verstappen bij Red Bull gaat veel verder dan alleen rijden"

Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?
Meer van
Red Bull Racing

Max Verstappen: Formule 1 in 2026 lastig te volgen voor fans

Formule 1
Formule 1
Max Verstappen: Formule 1 in 2026 lastig te volgen voor fans

Max Verstappen: Concurrentie dacht natuurlijk dat onze motor zou ploffen

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Max Verstappen: Concurrentie dacht natuurlijk dat onze motor zou ploffen

De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?

Feature

Geniet van een advertentievrije website

Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Door Roberto Chinchero
Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026

Wat is superclipping precies en is het een plan B voor F1 in 2026?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Door Ronald Vording
Wat is superclipping precies en is het een plan B voor F1 in 2026?

Analyse: FIA-motoreningreep een eerlijk compromis voor Mercedes en F1-rivalen?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
GP van Australië
Door Ronald Vording
Analyse: FIA-motoreningreep een eerlijk compromis voor Mercedes en F1-rivalen?

Dit verwachten Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg van het F1-seizoen 2026

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Door Mike Mulder
Dit verwachten Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg van het F1-seizoen 2026
Bekijk meer