Mekies prijst Red Bull om eigen motor: "Nieuwe standaard gezet"

Na een succesvolle samenwerking met Honda heeft Red Bull voor komend F1-seizoen voor het eerst zelf de power unit gebouwd. Het team van Max Verstappen en Isack Hadjar maakte met de nieuwe krachtbron gelijk een goede indruk tijdens de wintertests. Dat maakt teambaas Laurent Mekies trots.

"Het is een volledig nieuwe auto, met onze eerste eigen power unit — om dan te zien dat de auto rijdt alsof alles al jaren samen is, is iets waar ze enorm trots op mogen zijn", looft Mekies het team in een video op het YouTube-kanaal van Red Bull Racing. "Ik denk dat onze mensen opnieuw een nieuwe standaard hebben gezet voor de Formule 1. Om na slechts enkele dagen al op dit niveau te kunnen opereren op het circuit is een enorme prestatie."

Toch weet Mekies dat Red Bull nog een lange weg te gaan heeft. "We kennen de omvang van de uitdaging die nog voor ons ligt om daar te komen waar we willen zijn", is de Fransman eerlijk. "Het heeft ons wel meteen competitief gemaakt, maar nu begint een ongelooflijke ontwikkelingsstrijd. Wat het voornaamste is, is de wilskracht en de energie die je ziet in de ogen van iedereen — zowel in Milton Keynes als op het circuit — om dat extra risico te nemen, die extra inspanning te leveren, die extra uitdaging aan te gaan om zelfs het kleinste beetje rondetijd te vinden. Als we die mentaliteit behouden, ben ik ervan overtuigd dat we opnieuw mensen kunnen verrassen."

Daarbij ziet Mekies ook een belangrijke rol voor de coureurs, met Verstappen in het bijzonder. "Deze auto’s zijn opnieuw een stuk complexer — zowel aan de kant van de power unit als van het chassis", vervolgt Mekies. "Het brengt verschillende uitdagingen qua technologie met zich mee, waarvoor we nu nog niet alle antwoorden hebben. Daarom is er meer input van de coureur nodig. Deze zal meer werk moeten verrichten, zowel in als buiten de auto. Of je het nou prettig vindt of niet, wij zijn ervan overtuigd dat Max uiteindelijk opnieuw degene zal zijn die alle details van deze reglementen perfect weet te beheersen."

Verstappen geniet van spirit en leercurve

Zelf is Verstappen vooral blij met de spirit binnen Red Bull. "De sfeer binnen het team is goed", vertelt de viervoudig wereldkampioen. "We zijn allemaal heel tevreden over hoe we samenwerken. De tests zijn heel goed verlopen; we hebben veel ronden gereden. Ik ben echt blij met iedereen, met hoe er gewerkt wordt en natuurlijk met hoe deze motor is gebouwd. Het is indrukwekkend om te zien. Wanneer je vervolgens op het circuit komt en de auto ziet, word je weer extra gemotiveerd en zit je meteen weer volledig in de juiste mindset om je voor te bereiden op een lang seizoen."

Verstappen is lang niet altijd positief over het nieuwe reglement, maar kijkt wel uit naar de leercurve die ermee gepaard gaat. "Ik geniet ervan om steeds meer te leren en alles beter te begrijpen", zegt hij. "Uiteindelijk willen we allemaal winnen, toch? We zijn hier om races en kampioenschappen te winnen — dat is uiteraard het doel. Maar we moeten realistisch blijven, want dit jaar weet je het simpelweg nog niet. We hebben nog veel te leren."