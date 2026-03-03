Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1 GP van Australië

McLaren ziet 'positief gevoel' bij Norris en Piastri richting openingsrace F1

McLaren-teambaas Andrea Stella ziet dat zijn coureurs Lando Norris en Oscar Piastri met een goed gevoel toeleven naar de seizoensopener in Australië.

Rahied Ishaak
Bewerkt:
Lando Norris, McLaren

Foto door: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

"Positief", is de eerste reactie van McLaren-teambaas Andrea Stella als hij de vraag krijgt hoe zijn coureurs Lando Norris en Oscar Piastri zich voelen in aanloop naar de eerste race van het Formule 1-seizoen 2026, komend weekend in Australië. Volgens Stella hebben ze dat goede gevoel overgehouden aan de wintertests in Bahrein. "Zowel Lando als Oscar kon in Sakhir veel ronden rijden", vervolgt de Italiaan.

"Ze hebben heel hard gewerkt aan alle aspecten die hen in staat stellen de algehele prestaties van de auto te verbeteren", aldus Stella, die daarbij vooral kijkt naar het nieuwe technisch reglement. Dit jaar is de helft van het vermogen afkomstig van de elektromotor en dus moeten de coureurs goed kijken wanneer zij energie terugwinnen en dit vervolgens weer inzetten. Stella: "We moeten niet vergeten dat het talent van een coureur en zijn vermogen om alle beschikbare middelen zo optimaal mogelijk te benutten misschien wel nooit zo belangrijk is geweest — niet alleen in de kwalificatie, maar ook bij alle facetten van het managen van de race. De samenwerking tussen de coureur, engineers en auto zal steeds belangrijker worden."

Lees ook:

Stella gaf eerder al aan dat McLaren in zijn ogen momenteel het derde team van de grid is. Niettemin is hij met vertrouwen vertrokken uit Bahrein. "Ja, we zijn tevreden", reageert Stella. "Ik denk dat we zowel op het circuit als in Woking heel goed hebben gewerkt om veel nuttige informatie te verzamelen om zo het gedrag van de MCL40 en de nieuwe power unit beter te begrijpen. In negen testdagen, verdeeld over Barcelona en Bahrein, hebben we meer dan duizend ronden afgelegd en vrijwel alle onderdelen van ons testprogramma afgewerkt."

"Op het gebied van betrouwbaarheid hebben we goede vooruitgang geboekt en bovenal zijn we erin geslaagd de auto sneller te maken, zowel wat betreft het chassis als het gebruik van de power unit", vertelt Stella. Hij staat ook stil bij de goede samenwerking met motorpartner Mercedes. "Met hen werken we intensief samen om steeds beter te begrijpen hoe we het beschikbare potentieel optimaal kunnen benutten. Daarnaast stelde het continu rijden op een veeleisend circuit als Sakhir ons in staat belangrijke informatie te verzamelen over het gedrag van de nieuwe Pirelli-banden. Net als in Barcelona leverde elke run nieuwe inzichten op."

Lees ook:

