Antonio Felix da Costa nam de leiding van de race over na een korte onderbreking van de safety car in ronde 21. De Porsche-coureur kon zijn resterende energie in de resterende zes ronden goed benutten om zijn tweede overwinning van het weekend op de Portland International Raceway veilig te stellen. Wederom was het de Nederlander Robin Frijns die de druk er vol op zette, maar finishte uiteindelijk drie tienden achter de Portugees. Evans maakte het podium compleet en ziet het verschil naar kampioenschapsleider Nick Cassidy verkleind worden tot twaalf punten.

Pascal Wehrlein, nu op gelijke hoogte met Evans, eindigde zonder voorvleugel op P4 na contact met Edoardo Mortara eerder in de race. De voorvleugel van de Porsche-coureur kwam vast te zitten onder zijn auto na het contact met Mortara en het onderdeel vloog vervolgens voor de auto van Sam Bird. De McLaren-coureur ging daarom langs het rechte stuk het gras op, en het incident werd opgemerkt door de stewards.

In ronde 13 van de race moest Cassidy noodgedwongen een pitstop maken, omdat ze Nieuw-Zeelander betrokken was bij een botsing met regerend kampioen Jake Dennis en Caio Collet. Drie ronden eerder liep ook racewinnaar Da Costa schade op aan zijn voorvleugel, door contact met Mortara. Laatstgenoemde zag zijn band daardoor leeglopen en moest terug naar binnen. Het incident werd onderzocht door de stewards, maar zij besloten verder geen actie te ondernemen. Wel kwam de safety car in ronde 18 naar buiten om de brokstukken van de baan te halen, maar ging na twee ronden alweer naar binnen.

Frijns leidde het veld, gevolgd door Da Costa, Wehrlein en polezitter Jean-Eric Vergne. Da Costa pakte vrijwel meteen de leiding af van de Nederlander, en raakte deze niet meer kwijt. Evans moest zijn laatste attack modus nog inzetten en viel daardoor terug tot de zevende plaats, voordat hij zich een weg naar terug voren baande. Hij haalde Frijns in, maar omdat zijn auto geen energie overhad pakte de Nederlander deze plek terug. Het was het tweede achtereenvolgende podium van de Nederlander, die ook de eerste race in Portland op P2 afsloot. Voor Da Costa was het de derde opeenvolgende overwinning.

De volledige uitslag van de Portland ePrix II