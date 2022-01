Robert Wickens was in 2018 bezig aan een indrukwekkend eerste seizoen in de IndyCar Series toen op de oval van Pocono vreselijk mis ging. De Canadees vloog op hoge snelheid in de hekken, raakte zwaargewond en zit sindsdien vanwege een gedeeltelijke verlamming in een rolstoel. Ondanks het feit dat het leven van Wickens ingrijpend veranderd is sinds die ene crash, heeft de inmiddels 32-jarige Canadees de hoop op een volwaardige rentree in de autosport nooit opgegeven. Zo werkt Wickens al jarenlang keihard aan zijn herstel en keerde hij vorig jaar in een Hyundai van Bryan Herta Autosport zelfs terug achter het stuur van een raceauto.

Eerder deze maand werd bekend dat Wickens dit jaar zijn rentree in de autosport zal maken. De Canadees zal namelijk in het voorprogramma van het IMSA-kampioenschap gaan racen in de IMSA Michelin Pilot Challenge, waar hij een aangepaste Elantra N TCR-bolide zal delen met teamgenoot Mark Wilkins. In de aanloop naar de seizoensopener in Daytona heeft Wickens verteld over zijn indrukwekkende revalidatieproces, al moet hij toegeven dat de rek er inmiddels wel een beetje uit is.

What you see is what you get

“Heel eerlijk, what you see is what you get”, aldus Wickens, die zich nog altijd in een rolstoel door de paddock beweegt en nauwelijks gebruik kan maken van zijn benen. “Ik bevind me nu op het punt dat mijn revalidatie min of meer een plateau heeft bereikt wat betreft het herstel van de zenuwen. Ik krijg niet meer spierfunctie terug, dus het ziet er helaas naar uit dat ik de rest van mijn leven in een rolstoel door zal moeten brengen, zo lang er geen doorbraak komt in de hedendaagse wetenschap en medicijnen.”

Ondanks die harde realiteit is Wickens wel in staat om het leven van de zonnige kant te bekijken. Zijn leven hing namelijk lange tijd aan een zijden draadje nadat hij door de crash op Pocono niet alleen verwondingen aan zijn ruggenwervel had opgelopen, maar ook zijn nek, beide benen, beide handen, vier ribben, een onderarm en een elleboog had gebroken. Ook had hij een hersenschudding en een gekneusde long overgehouden aan de horrorcrash. “Het is een mooi leven. Ik heb heel veel functies weer terug weten te krijgen. Ik kan staan met hulp en ook een paar stappen zetten, maar ik denk niet dat ik ooit echt mijn rolstoel achter me kan laten.”

Rentree in de autosport

Met zijn debuut in de IMSA Michelin Pilot Challenge keert Wickens terug in de autosport. Waar die rentree hem uiteindelijk gaat brengen weet de Canadees nog niet: “Ik wil misschien wat races winnen, op het podium eindigen en de wereld laten zien wat er mogelijk is. Daarna zijn de mogelijkheden eindeloos. Ik ben zo dankbaar voor wat ik nu al heb, we zullen zien waar dat mij gaat brengen. Maar ik wil eerst aan mijzelf in de Elantra N TCR bewijzen dat ik het kan. Het racen met een aangepast stuur, het racen zelf. Ik heb al drieënhalf jaar niet meer geracet. Ik wil gewoon voor mijzelf en iedereen om me heen weten of ik het nog kan. Zodra we daar in slagen, is niets onmogelijk.”

Wickens wil een terugkeer in de IndyCar Series niet uitsluiten, maar geeft wel aan dat dat niet een doel is waar hij zich blind op gaat staren: “Het zou geweldig zijn om ooit weer deel te kunnen nemen aan de Indy 500. Aan de andere kant probeer ik echter ook graag andere dingen uit. Ik heb nog nooit met sportscars gereden, dus racen op het hoogste niveau van het IMSA-kampioenschap zou ook al geweldig zijn. De LMDh-auto’s zien er bijvoorbeeld geweldig uit, maar ook de Formule E spreekt mij wel aan. Ik onderzoek graag andere opties buiten de IndyCar.” Op de vraag of het überhaupt mogelijk is om een IndyCar-bolide te rijden met een systeem waar ook de rem- en gashendel zijn aangebracht op het stuurwiel antwoordt Wickens: “Dat is moeilijk te zeggen. Er komen nieuwe reglementen aan [in 2023] en ik hoopte dat ze meer naar een soort brake-by-wire systeem zouden gaan, vooral met de komst van de hybride-elementen, maar volgens mij gaat dat niet gebeuren. We lopen dus weer tegen dezelfde problemen aan als voorheen, maar alles is mogelijk met de juiste hoeveelheid tijd, geld en middelen toch?”

“Het is een grote opgave – een enorme zelfs – maar ik bevind me nu op het punt in mijn leven dat ik er vrede mee zou hebben als ik nooit meer terugkeer in IndyCar. Ik kijk echt uit naar de kans hier met Bryan Herta Autosport en Hyundai, om weer terug achter het stuur te kruipen en de honger die ik jaren heb gehad, toekijkend vanaf de zijlijn, nu te stillen. Als de mogelijkheid zich voordoet in de toekomst, dan zal ik hem grijpen, maar voor nu zie ik IndyCar echt niet als een haalbare optie.”

Wickens kan dit weekend in Florida voor het eerst testen met de Hyundai Elantra. Volgende week zal hij in het voorprogramma van de 24 uur van Daytona gaan racen op de Daytona International Speedway.