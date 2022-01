Wickens maakt autosportrentree in Hyundai TCR

Wickens vloog in augustus 2018 op hoge snelheid in de hekken tijdens een IndyCar-race op het circuit van Pocono. De Canadees raakte zwaargewond bij de crash en hield er meerdere botbreuken in onder andere zijn nek, ribben, benen, handen en armen aan over. De ergste verwondingen liep de voormalig DTM-coureur echter op aan zijn ruggenwervel, waardoor hij deels verlamd raakte.

Ondanks het gruwelijke ongeval en de lange lijst aan verwondingen liet Wickens het hoofd niet zakken, maar werkt hij al jarenlang intensief aan zijn herstel. Vorig jaar mei, bijna 1000 dagen na het ongeval, kroop hij in Mid-Ohio voor het eerst weer achter het stuur van een raceauto. De Canadees testte er met een Hyundai Veloster van Bryan Herta Autosport, die Wickens geheel met zijn handen kon bedienen.

De test in Mid-Ohio verliep dermate goed dat het uiteindelijk heeft geleid tot een autosportrentree van Wickens. Later deze maand zal hij samen met landgenoot Mark Wilkins namelijk met een Hyundai Elantra N TCR-bolide van Bryan Herta Autosport gaan deelnemen aan een 4-uursrace op de Daytona International Speedway. De race, die deel uitmaakt van de IMSA Michelin Pilot Challenge, zal op 28 januari worden verreden in het voorprogramma van de 24 uur van Daytona.

Droom wordt werkelijkheid

“Ik heb een hele hoop nachten gedroomd van dit moment, maar met de steun van Bryan Herta en Hyundai zal het allemaal werkelijkheid worden”, aldus Wickens, die voor zijn crash in twaalf IndyCar-races vier podiumplaatsen en een pole-position scoorde. “Ik ben nu hongeriger om weer te vechten voor overwinningen dan voor mijn crash. Ik kijk er echt naar uit om deel uit te maken van het team van Bryan Herta Autosport en kennis te maken met de Hyundai Elantra N TCR.”

Speciaal voor Wickens zal de Hyundai uitgerust worden met een speciale stuurinrichting, zodat de Canadees de auto volledig met zijn handen kan bedienen. Zo kan hij met een metalen ring achter het stuur de remmen bedienen. Ook worden er achter het stuur twee hendels gemonteerd waarmee de coureur gas kan geven en kan schakelen. Met een simpele knop kan teamgenoot Wilkins het gas- en remsysteem achter het stuur uitschakelen, zodat hij gewoon met zijn voeten de gas- en rempedalen kan bedienen wanneer hij het stuur van Wickens heeft overgenomen.

“Vandaag is een monumentale dag voor ons als team en als fans van Robert Wickens”, aldus teameigenaar Bryan Herta. “We hebben Robert gevolgd tijdens zijn revalidatie en zijn doorzettingsvermogen en inzet bewonderd, net als zijn vele, vele fans. Om nu bekend te kunnen maken dat hij zijn rentree zal maken als professioneel autocoureur in een van onze Hyundai Elentra N TCR-bolides is echt ongelofelijk. We bedanken Hyundai dan ook voor hun geweldige support, om Robert weer terug te helpen naar de plek waar hij thuishoort.”