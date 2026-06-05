Na een veelbelovende vrijdag in Monaco wilde Ferrari-teambaas Fred Vasseur nog niet vooruitlopen op de kansen van zijn team voor pole-position of de overwinning. Ondanks een sterke indruk van Ferrari tijdens de vrije trainingen benadrukte de Fransman dat het weekend in het prinsdom pas echt begint wanneer de omstandigheden veranderen en de kwalificatie nadert.

Ferrari maakte tijdens de eerste trainingsdag een competitieve indruk, maar Vasseur weigerde zich iets aan te trekken van de status van favoriet. Volgens hem schuilt de grootste uitdaging van Monaco niet zozeer in pure snelheid, maar in het voortdurend anticiperen op de ontwikkeling van het circuit.

"Ik geef niets om dat soort benaderingen of geruchten", reageerde Vasseur toen hem werd gevraagd naar de sterke vrijdag van Ferrari. "Het is nog een lange weg van vrijdag naar de kwalificatie en de race. Het moeilijkste in Monaco is dat je steeds moet anticiperen op de evolutie van de baan en de ontwikkeling van de grip."

Volgens de Ferrari-teambaas moeten teams voortdurend vooruitdenken. "Je moet altijd één sessie vooruit denken. Dat is de echte uitdaging voor het team en de coureurs. We zullen morgenavond zien wat het werkelijke tempo is."

Naast de prestaties van Ferrari ging het gesprek ook over Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen liet in Canada al een sterke indruk achter en lijkt die vorm door te trekken naar Monaco. Vasseur ziet dat als een belangrijke ontwikkeling voor het team als geheel.

"Dat is natuurlijk belangrijk", aldus de Fransman. "Het is belangrijk voor de competitiviteit van het team. Als er een positieve stimulans tussen de coureurs ontstaat, helpt dat beide kanten van de garage. Het helpt ook bij de ontwikkeling van de auto."

Toch wilde Vasseur ook daar niet te veel conclusies aan verbinden. "Het momentum is goed, maar het belangrijkste is dat het morgenavond nog steeds goed is."

De opvallendste uitspraak van Vasseur kwam echter toen het onderwerp verschoof naar Charles Leclerc. De Monegask verlengde recent zijn verbintenis met Ferrari, iets wat volgens de teambaas een betekenis heeft die verder reikt dan alleen de samenwerking tussen coureur en team.

"Dat is heel goed nieuws voor het team, voor Ferrari en voor Charles", zei Vasseur. "Continuïteit is belangrijk. We werken heel goed samen. We kennen elkaar al lang en Charles kent Ferrari ook al jarenlang, sinds zijn tijd in de academy."

Volgens Vasseur vormt die langdurige samenwerking een belangrijke basis voor de toekomst van het team. "Het opbouwen van een project op deze manier is een sterk signaal. Een sterk signaal voor iedereen binnen Ferrari, maar ook voor de rest van de paddock."

Resultaten van de tweede vrije training in Monaco Alle statistieken Pos Coureur # Chassis Motor Ronden Tijd Interval Banden Km/u 1 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 36 1'13.026 S 2 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 36 +0.111 1'13.137 0.111 S 3 M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 35 +0.168 1'13.194 0.057 S