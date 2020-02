Volledige line-up Formule E-test Marrakesh bekend

Voor Mercedes – het team van Nyck de Vries – komen Daniel Juncadella en Jake Hughes in actie, terwijl bij het Amerikaanse Dragon de honneurs zullen worden waargenomen door Joel Eriksson en Sergio Cette Camara. Laatstgenoemde was vorig jaar nog een van de rivalen van De Vries in het Formule 2-kampioenschap. Naast zijn testwerk in Marrakesh is hij door Dragon Racing voor de rest van het seizoen aangesteld als test- en reserverijder.

De Belg Sam Dejonghe is door Mahindra uitgenodigd. Jamie Chadwick, de eerste kampioen van de W Series, gaat voor Jaguar testen. Arthur Leclerc - de jongere broer van Charles - zal voor Venturi uitkomen.

Het complete veld:

Audi: Mattia Drudi (Ita), Kelvin van der Linde (ZAf)

BMW: Lucas Auer (Oos), Kyle Kirkwood (VSt)

Dragon: Joel Eriksson (Zwe), Sergio Sette Camara (Bra)

DS Techeetah: Filipe Albuquerque (Por), James Rossiter (GBr)

Envision Virgin Racing: Nick Cassidy (NZl), Alice Powell (GBr)

Jaguar: Jamie Chadwick (GBr), Sacha Fenestraz (Fra)

Mahindra: Sam Dejonghe (Bel), Pipo Derani (Bra)

Mercedes: Daniel Juncadella (Spa), Jake Hughes (GBr)

NIO 333: Daniel Cao (Chn), Antonio Fuoco (Ita)

Nissan e.dams: Jann Mardenborough (GBr), Mitsunori Takaboshi (Jpn)

Porsche: Fred Makowiecki (Fre), Thomas Preining (Oos)

Venturi: Arthur Leclerc (Mon), Norman Nato (Fra)

De eerstvolgende race vindt ook in Marrakesh plaats, van 27 tot en met 29 februari. Dat is dus het weekend voor de rookietest.