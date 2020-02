Jaguar: Oplossen van softwarefout was sleutelreden zege Mexico

De tweevoudig ePrix-winnaar ging in Santiago lange tijd aan de leiding, maar uiteindelijk verloor hij meerdere plekken voor de finishvlag viel. Door een tijdstraf van Mercedes-coureur Nyck de Vries pikte hij alsnog een podiumplek mee, maar zijn tempo was tegen het einde van de race niet hetzelfde als aan het begin. Nadat Evans in Mexico de van pole-position vertrokken Andre Lotterer in de eerste bocht passeerde, bleef hij ditmaal wel aan kop. Een dergelijk verlies in snelheid was er in de Mexicaanse hoofdstad niet. Hij had op een gegeven moment zelfs een voorsprong van bijna zeven seconden, wat tegen het einde van de race alsnog meer dan vier seconden was.

Teambaas James Barclay zei dat Jaguar had gewerkt aan een oplossing voor het softwareprobleem dat het team de zege in Santiago had gekost. Hij vertelde aan Motorsport.com: "Na de show in Santiago waren we direct hard aan het werk gegaan om met verbeteringen te komen. We hadden geanalyseerd waar de problemen zaten en dat was in ons geval een fundamentele softwarefout in Santiago. Die moesten we eruit halen en ervoor zorgen dat hij niet weer zou terugkeren."

Over de teamradio was de vorige race nog een kritische Evans te horen, die aangaf dat er werk aan de winkel is. "In realiteit is het heel frustrerend als je in staat bent tot meer en iets je tegenhoudt. Dat zagen we in Santiago. Mitch is een van de snelste jongens in het kampioenschap en we hebben nu gezien hoe fenomenaal hij kan zijn", aldus Barclay. Evans was over de performance van de wagen in Mexico een stuk meer te spreken. "Na Santiago krabden we ons allemaal achter de oren. We gingen met onze staart tussen onze benen weer weg. Maar ze hebben alle problemen gevonden die we daar hadden, en dat waren er veel. Het was erg fijn om te laten zien dat we het vermogen hebben om dit soort dingen snel op te lossen en ons ware tempo te laten zien, niet alleen over een enkele ronde."

In de kwalificatie is Jaguar volgens Evans de nieuwe maatstaf, maar de Nieuw-Zeelander gelooft dat qua racetempo DS Techeetah nog net wat beter is. Op de vraag of Jaguar nu het hele seizoen een bedreiging voor de titel kan vormen, zei Evans: "De laatste twee wedstrijden hebben dat wel aangetoond denk ik. Beide circuits zijn heel anders, dus het was mooi dat we vandaag competitief waren. Antonio [Felix da Costa] reed met minstens twee procent meer energie dan ik tijdens de race, wat erg veel is. Ik had me zorgen gemaakt als ik naast hem was gestart. In de race zijn zij denk ik het te kloppen team, wij zijn dat over een losse ronde."

ePrix Mexico: Hoogtepunten van de race

Met medewerking van Matt Kew