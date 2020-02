Mexico ePrix: Evans wint in Mexico-stad, Vandoorne gecrasht

Evans finishte met een voorsprong van meer dan 4,2 seconden op Antonio Felix da Costa en behaalde zijn tweede overwinning in de Formule E. De mannen daarachter waren met nog een paar ronden te gaan meer dan zeven seconden van hem verwijderd. Al bij de start van de race nam hij de leiding over om vervolgens een voorsprong uit te bouwen. Evans en Lotterer kwamen redelijk traag weg bij de start, waardoor Mercedes-coureur Nyck de Vries de kans kreeg om in de eerste bocht van het circuit al aan te vallen. Maar Evans behield de binnenste lijn en dook bij het remmen nog snel langs Lotterer om de leiding over te nemen, waardoor de twee contact maakten en laatstgenoemde op het gras terechtkwam en terugzakte naar P5.

Evans bleef vanaf dat moment de hele race aan kop rijden en kwam nooit echt onder druk te staan, ook niet na de safety car restart. De Vries stopte een mogelijke aanval in bocht drie toen zijn achterkant wat uitbrak, waardoor Sebastien Buemi in zijn Nissan twee bochten later de tweede positie afpakte. De Vries had het daarna lastig, want hij kwam ook onder druk van Lotterer te staan. De Duitser herstelde zich na zijn slechte start gestaag en nam de plek van De Vries over voor de safety car op de baan kwam.

Nico Muellers (Dragon) vocht voor een plek in de top-vijf, waardoor hij te laat remde bij bocht 1. Hij probeerde de bocht nog te halen, maar had te veel snelheid en schoot de muur in. Sam Bird (Virgin Racing) probeerde niet veel later een agressieve inhaalactie op Lotterer voor de derde plek, waardoor Robin Frijns ook zijn kans schoon zag. Samen met De Vries wist hij langs de verdedigende Lotterer te geraken. Daar hield de ellende voor Lotterer niet op, want hij raakte bij de exit van bocht drie de muur en veroorzaakte schade aan de rechterkant van zijn voorvleugel. Daardoor kwam de wagen meer op de band te liggen in de laatste bocht van het stratencircuit, wat een grote rookpluim creëerde waarna de bolide vlam vatte. Dat was het eindsignaal voor Lotterer.

De mannen van DS Techeetah, Antonio Felix da Costa en Jean-Eric Vergne, kregen vervolgens teamorders toen zij op weg waren naar Buemi op P3. De twee coureurs moesten tweemaal van posities wisselen, waardoor Buemi wat ademruimte kreeg. Maar dat was tijdelijk, want toen Da Costa mer meer energie vrijkwam van zijn teamgenoot dichtte hij het gat met de DAMS-rijder en passeerde hij hem via de buitenkant van bocht negen.

Een ronde later zat hij al in het kielzog van Bird. De twee vochten een tijdje een spannend duel uit tot ze bij het uitkomen van de laatste bocht richting het rechte stuk naast elkaar kwamen. Bird remde te laat in bocht drie en raakte met zijn neus de muur. Hoewel hij verder kon rijden, ging het niet veel later opnieuw fout in het stadiongedeelte. Da Costa schoof zo op naar de tweede plek, voor Buemi en Vergne.

Frijns kreeg tijdens de race te maken met een probleem bij het activeren van de attack mode. Bovendien ging De Vries in de fout toen hij op het lange rechte stuk verdedigde tegen Da Costa, waardoor hij zijn landgenoot raakte die voor hem reed. De Vries schoof met blokkerende wielen door tot aan het einde van de uitloopstrook en kon niet meer keren, Frijns gleed na het incident van een aanvankelijke goede vierde positie naar de twaalfde af. Door een crash van Mercedes-coureur Stoffel Vandoorne met nog één ronde te gaan en zijn eigen zege staat Evans nu eerste in het kampioenschap. Alexander Sims bezet de tweede plek, nadat hij een sterke inhaalrace had waarin hij van de achttiende plek op de grid naar de vijfde reed. Hij finishte achter Vergne en staat 1 punt achter op Evans in de tussenstand.