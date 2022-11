Komend seizoen begint McLaren aan een avontuur in de Formule E. Het traditionele Britse team voegt daarmee nog een kampioenschap toe aan het toch al grote portfolio met Formule 1, IndyCar en Extreme E. Eerder werd al bekend dat René Rast bij McLaren terugkeert in de elektrische raceklasse, na eerder al voor Audi gereden te hebben. Dinsdag is Jake Hughes aan de line-up toegevoegd voor het seizoen dat in januari zal aftrappen in Mexico. De Brit reed afgelopen seizoen in de Formule 2, en in de jaren daarvoor boekte hij enkele overwinningen in de Formule 3.

Hughes is blij met de kans die hem geboden wordt. “Ten eerste ben ik enorm trots en voel ik me bevoorrecht om onderdeel uit te maken van de McLaren-familie, en de kans te krijgen om zo’n prestigieus merk te vertegenwoordigen. Toen ik opgroeide was McLaren een van de teams die me inspireerden om te gaan racen. Nu is de cirkel rond. Het voelt ongelofelijk om voor dit team uit te komen in de Formule E”, zegt Hughes. “Ik vind het gaaf om in te stappen op het moment dat de nieuwe generatie auto’s wordt geïntroduceerd. Het voelt als een goede kans, zeker om een rookie te zijn in seizoen 9. Het wordt een mooi jaar en ik kan niet wachten om het avontuur te beginnen.”

Teambaas Ian James is op zijn beurt ook tevreden met zijn nieuwe aanwinst. “Jake is een geweldig talent, met wie we al gewerkt hebben als reserve- en ontwikkelingscoureur. Door de jaren heen hebben het team en Jake een goede relatie opgebouwd. Dat gecombineerd met zijn talent geeft ons een voorsprong als we het nieuwe seizoen ingaan. We geven Jake de kans om zichzelf te bewijzen op het grote podium. Zijn verhaal is een perfect voorbeeld van talentontwikkeling, waar we als team in geloven.”