Formule E wil pitstops met snelladen introduceren in 2022-2023

Het was in de Formule E al gebruikelijk dat coureurs een of meerdere keren per race gebruik konden maken van extra vermogen. De zogenaamde Attack Mode moest geactiveerd worden door op een bepaald punt van het circuit over twee activatielijnen te rijden. Met de introductie van de nieuwe, derde generatie Formule E-auto's is besloten om daar op een andere manier invulling aan te geven. Het passeren van activatielijnen is hierdoor verleden tijd, want coureurs kunnen het extra vermogen straks oproepen door een pitstop voor snelladen van dertig seconden te maken. Dit noemt de Formule E Attack Charge. Ook krijgen de coureurs dan de beschikking over vier kilowattuur aan extra energie voor de tweede helft van de race.

In principe kan er tijdens de seizoensopener in Mexico-Stad al gereden worden met de Attack Charge, maar Formule E-topman Jamie Reigle zegt dat de teams en organisatoren liever de tijd nemen om de implementatie probleemloos te laten verlopen. Daarvoor is gekozen nadat er tijdens tests wat problemen waren met de gestandaardiseerde batterijen. "Het garanderen dat de batterijen in orde zijn is onze prioriteit, daarna kunnen we de cellen voor het laden gereed maken. Dat kan in Mexico al, maar uiteindelijk kijk je naar alle dingen die veranderen", zegt Reigle. "Is het dan verstandig om de teams van laders te voorzien, om er in Valencia mee te testen en in Mexico mee te racen? Of moeten we 2022-2023 gebruiken om het kunnen van de Gen3-auto te demonstreren, die flink meer kan qua prestaties, om daarna nieuwe racemodi te introduceren? We hebben de technologie, maar laten we de introductie niet forceren in januari. Laten we wachten tot we erop vertrouwen dat het op de juiste manier geïmplementeerd kan worden. We hebben double-headers, dus dat geeft ons ruimte om ermee te spelen."

De Formule E heeft meer veranderingen doorgevoerd aan de vooravond van het nieuwe seizoen. Zo is ervoor gekozen om de Fanboost te laten vervallen, die de vijf coureurs met de meeste stemmen gedurende vijf seconden extra vermogen gaf. Ook stapt de klasse af van het format met races over tijd, maar kiest men voor een vastgesteld aantal ronden. Wel kunnen er nog extra ronden worden toegevoegd als een deel van de race achter de safety car is verreden. In de race beschikken de rijders allemaal over 300 kilowatt aan vermogen, in kwalificatiemodus en Attack Charge is dat 350 kilowatt. Tot slot komt de elektrische klasse met een systeem om rookies te laten rijden tijdens VT1, zoals de Formule 1 dat dit jaar ook verplicht heeft gesteld.